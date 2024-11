Carnaval 2025: Acadêmicos de Niterói anuncia nova musa da comunidade

"Representarei a comunidade com muito orgulho", destacou nova musa - Foto: Divulgação/Acadêmicos de Niterói

"Representarei a comunidade com muito orgulho", destacou nova musa - Foto: Divulgação/Acadêmicos de Niterói

A Acadêmicos de Niterói já escolheu sua musa para o próximo Carnaval. A passista Carine Almeida foi escolhida pela agremiação para ser a nova musa da comunidade no desfile da Série Ouro em 2025. O anúncio foi feito nesta terça-feira (19).

Moradora de Niterói e mãe de duas filhas, Carine já integrava a ala de passistas da escola e tem passagens por outras agremiações da região, como Folia do Viradouro, Cubango, Bem Amado e Alegria da Viradouro. Ela também já representou a Acadêmicos no concurso da corte do Carnaval carioca.

"É gratificante ver como a escola está valorizando a sua comunidade. Sempre me fiz presente pelo amor que tenho pela agremiação, não tenho palavras para agradecer por todo o suporte que recebi no concurso, pela confiança e agora esse verdadeiro presente. Representarei a comunidade com muito orgulho", celebrou a musa após o anúncio.

Com o enredo "Vixe Maria", do carnavalesco Tiago Martins, a Acadêmicos de Niterói será a sétima escola a desfilar no sábado de Carnaval, 1º de março de 2025, pela Série Ouro.