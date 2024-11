Trenó, que nada! Papai Noel chega de helicóptero ao Mercado Municipal de Niterói

O Natal já está batendo à porta, e o Mercado Municipal de Niterói preparou uma programação especial para celebrar a data. Nesta sábado (23), o Papai Noel fará sua chegada oficial ao Mercado, dando início às festividades natalinas. Para abrir o evento, haverá uma carreata saindo do próprio Mercado às 10h, percorrendo as ruas de Niterói, a tarde o bom velhinho chega ao Mercado de helicóptero.

A abertura do Natal foi pensada para proporcionar momentos inesquecíveis para os visitantes do Mercado. Neste sábado a programação começa com uma carreata com o Papai Noel pelo Centro, Zona Norte e Zona Sul da cidade convidando para a abertura oficial do Natal no Mercado Municipal de Niterói. Mas a programação não para por aí, às 17h o Papai Noel chegará no estacionamento do Mercado, de helicóptero para alegrar crianças e adultos.

Com a chegada do Papai Noel no Mercado haverá um grande cortejo com música e personagens caracterizados animando as crianças. E para eternizar essa lembrança, durante o sábado (23), haverá uma equipe tirando fotos e entregando impressas para as famílias, as fotos com o Papai Noel, totalmente gratuito.

Papai Noel ficará no Mercado até o Natal | Foto: Mercado Municipal de Niterói / Pedro Conforte

Para quem não conseguir participar da abertura natalina do Mercado, não precisa se preocupar, o Papai Noel ficará no Mercado até o Natal. Além do clima festivo, todas as fotos com o Papai Noel serão gratuitas, facilitando o acesso de todos à magia do Natal. O Bom Velhinho estará disponível para fotos durante todos os fins de semana de dezembro, garantindo que ninguém fique de fora.



Festival Gastronômico de Natal

Além disso, a partir do dia 1º de dezembro, o Mercado Municipal de Niterói dará início ao Festival Gastronômico de Natal, oferecendo uma experiência única para os visitantes. Durante o festival, os estabelecimentos participantes irão preparar pratos exclusivos e temáticos, inspirados nos sabores e tradições natalinas, proporcionando novas opções para quem quer se deliciar com o melhor da gastronomia. Essa é uma ótima oportunidade para experimentar receitas inéditas e celebrar o Natal com muito sabor.