Cine Henfil divulga programação para o final de semana em Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, divulga a programação de filmes em cartaz entre os dias 22 e 24 de novembro, no Cine Henfil, no Centro, com destaque para a Mostra de Cinema Africano “Tabataba”.

Na programação também haverá “Bandida número 1”, além de “Trombra Trem”, “Nayola”, “Teca e Tuti, uma noite na biblioteca” e “Missão Cupido”.

Para garantir o ingresso gratuito, basta acessar no link (https://abre.ai/iN6Z), escolher o filme e reservar seu assento. É necessário chegar um pouco antes da sessão começar para validar seu ticket.

Administrado pelo Centro de Criação de Imagem Popular (Cecip), o Cinema Público Municipal Henfil, que fica na Rua Alferes Gomes, 390, no Centro de Maricá, tem capacidade para 200 pessoas, sendo 190 com assentos comuns, quatro para pessoas obesas, quatro para cadeirantes e outras duas para pessoas com mobilidade reduzida, além de moderno equipamento cinematográfico com tela e projetor de áudio e vídeo.

Confira a programação:

Sexta-feira (22/11)

19h - Bandida Número 1 - Vendida aos traficantes quando tinha apenas nove anos, Rebeca se torna a comandante da comunidade da Rocinha. Classificação 18 anos.

Sábado (23/11)

15h – Teca e Tuti, uma noite na biblioteca - Quando a pequena traça Teca aprende a ler, ela percebe que os livros não podem ser comidos, afinal, eles guardam as histórias que ela adora. Indo contra seus instintos ela protege o que mais gosta de fazer. Classificação livre.

17h – Nayola - Em busca de Minha Ancestralidade - Angola. Três gerações de mulheres são afetadas pela guerra civil: a avó Lelena, a filha Nayola e a neta Yara. Um segredo doloroso, uma busca imprudente, uma música de combate. Um amor suspenso e uma jornada de iniciação. Classificação 12 anos.

19h – Mostra de Cinema Africano – Tabataba - Em 1947, os habitantes da aldeia de Tanala, na costa leste de Madagascar, participam da grande revolta contra a colonização francesa. A história da insurreição e de sua repressão é vivida através dos olhos de Solo, um jovem garoto cuja vida cotidiana e infância são para sempre transformadas. Classificação 16 anos.

Domingo (24/11)

15h - Tromba Trem - O Filme acompanha o elefante Gajah tentando provar sua inocência no caso de um misterioso desaparecimento. Classificação livre.

17h – Missão Cupido - Miguel é o atrapalhado anjo da guarda de Rita. Sem saber do nível de seus poderes, ele profetiza que a moça jamais encontrará um amor. Porém, quando a Morte fica sabendo de sua audácia, vem à Terra seduzir Rita. Agora, por ordem do Todo Poderoso, Miguel tem que enfrentar a Morte e os problemas que causou à sua protegida. Classificação 14 anos.

19h - Bandida Número 1