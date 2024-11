Artista paraense apresenta show com influências amazônicas no Sesc São Gonçalo

Cantor se apresentará com sua banda completa no sudeste pela primeira vez - Foto: Divulgação/ Duda Santana

Na próxima semana, os cariocas terão a oportunidade de assistir um misto de sonoridades amazônicas com influências pop no show “tambor & Beat”, do multiartista paraense, Jeff Moraes. Os shows acontecem nos Sesc Copacabana (19), Quitandinha (20), Ramos (21) e São Gonçalo (22). Entre os sucessos, o último single lançado pelo artista, Jambú & Dendê, que promete fazer o público dançar muito com a mistura das influências paraenses com o pagodão baiano.

Esta é a primeira vez que o cantor se apresenta no sudeste do país com a banda completa, músicos e os bailarinos paraenses que o acompanham. Jeff já se apresentou em São Paulo, no Sim Festival, no Rio de Janeiro, no Carnaval de Salvador - ao lado de Carlinhos Brown e Iza -, e também no teatro Castro Alves.

Em Belém, sua cidade natal, o artista vem construindo uma sólida carreira de mais de dez anos de percurso. “Tambor & Beat" é seu primeiro álbum lançado e já é sucesso na Amazônia paraense, marcando presença em todos os grandes festivais da região, além de estar sempre nas telas da TV do estado, como o projeto “Sampleados". O episódio em que Jeff participa viralizou, alcançou a marca de mais de um milhão de visualizações.

Carimbó, guitarrada e marabaixo, combinados com os beats, são alguns dos sons que podem ser encontrados no show que Jeff vai apresentar no Rio de Janeiro, que tem o apoio do edital de Cultura Pulsar do Sesc: “Acho que essa turnê do disco é um passo importantíssimo para a minha carreira nacional. Levar a música pop e fazer música preta da Amazônia são elementos que eu busco promover na minha arte”, afirma o cantor.

Além dos quatro shows do Sesc, Jeff tem outras agendas no Sudeste. Dia 29 o cantor se apresenta na festa J’Treme, em São Paulo, e também estará no Prêmio Multishow, como integrante da Academia.

Os ingressos estarão disponíveis na bilheteria dos espaços por 10 reais(inteira) e 5 (meia-entrada). A apresentação no teatro do Sesc São Gonçalo irá acontecer na próxima sexta-feira, dia 22, às 19h.

Quem é Jeff Moraes?



Jeff Moraes é um artista multimídia afroamazônida. Nascido na capital paraense e oriundo da Pedreira, um bairro periférico de Belém, a sua carreira se iniciou em meados de 2008, quando as chamadas batucadas e ocupações estouraram na cidade. Fruto das manifestações populares e do teatro de rua, Jeff tem o início da sua trajetória marcado por letras que exaltam a negritude e também abordam temas sensíveis como o genocídio da juventude preta.

Após 2020, Jeff entra em uma nova fase misturando beats, abordando temas como o afeto gay e dançando no palco com um corpo de baile, em uma postura mais pop. Em 2021, lançou o primeiro álbum da carreira chamado Tambor & Beat. E no ano de 2022 circulou com a turnê no 5º Festival Marajoara de Cultura Amazônica, em Soure e em Altamira, no VIII Festival Canção da Transamazônica (FECANT), em Bragança e em Belém.

Também em 2022, lançou o DVD do show do álbum Tambor & Beat, gravado no Teatro Waldemar Henrique. A apresentação de lançamento aconteceu na Feira do Açaí, espaço público da capital paraense que reúne boêmia e trabalhadores da cidade, remontando a trajetória de Jeff Moraes e suas origens nas batucadas das ruas e praças de Belém.

No começo do ano de 2023, o cantor se apresentou na noite Se Rasgum, na programação da SIM São Paulo. No carnaval do mesmo ano, Jeff fez sua estreia em Salvador, no circuito Barra-Ondina, ao lado de Carlinhos Brown e Iza, no bloco da Foliassa, da Devassa. Em junho, fez parte da programação da Virada Cultural de São Paulo. Em novembro de 2022, tocou no teatro Castro Alves, no evento “Novembro Negro”, ao lado de cantoras nacionais como Iza e Rachel Reis.

No mesmo ano, o cantor se lançou no ramo do empreendedorismo e criou o bloco de carnaval “Minha Boca Treme”. A festa se inicia com um cortejo cultural pelas ruas do bairro da Cidade Velha que envolve pernaltas, músicas autorais do norte e uma bike som.

Atualmente, o artista é membro da Academia Prêmio Multishow. Durante o ano de 2024, o cantor se apresentou em inúmeros festivais, incluindo a Semana dos Povos Indígenas. Ele participará pela segunda vez do Psica, o maior festival do norte do país.

Formado pela Escola de Teatro e Dança da UFPA, com habilitação em Teatro, Jeff atua em diversas linguagens artísticas como a música e o audiovisual. São 10 anos de carreira, 3 videoclipes lançados, 14 mil seguidores no Instagram, mais de 1500 inscritos no canal do Youtube, e mais de 20 composições, inclusive gravadas por outros artistas. Sua obra está disponível nas plataformas digitais como Spotify e Youtube.