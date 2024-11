Novembro Cultural: diversidade de espetáculos para todas as idades

São Gonçalo se prepara para um final de mês repleto de cultura e diversão. Com uma programação diversificada e voltada para todos os públicos, a Secretaria de Turismo e Cultura oferece uma série de eventos que prometem movimentar os espaços culturais.

Nesta quarta-feira, dia 20, às 19h, o teatro recebe o espetáculo Clássicos do Ballet, que traz trechos dos ballets mais famosos, como Giselle, O Lago do Cisnes e A Bela Adormecida, com as alunas da Cia de Ballet Thaís Machado. Os ingressos podem ser encontrados no Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/espetaculo-classicos-do-ballet/2728471.

No dia 23, o Studio Arabesque Ballet apresenta o espetáculo O Tempo, uma reflexão sobre a passagem do tempo e as diferentes fases da vida, com elementos de dança e performance visual. O evento que acontece no teatro, começa às 19h, e os ingressos podem ser adquiridos pelo telefone: 21 99771 8882, no Studio Arabesque Ballet ou pelo instagram @studioarabesque_ballet.

No dia 24, o Teatro Municipal conta com dois grandes espetáculos. Às 16h, o Curso de Teatro Carol Araujo apresenta “A Aventura na Floresta Encantada”, um espetáculo infantil que aborda temas como preservação ambiental e a importância das árvores, com personagens do folclore brasileiro. Já às 19h, o mesmo curso traz “A Última Barca”, uma peça dramática que coloca personagens em um dilema entre o paraíso e o inferno. Os ingressos podem ser adquiridos pelo telefone: 21 99329 2129.

Ainda no dia 24, das 9h às 22h, a Lona Cultural Lídia Maria Da Silva, no Jardim Catarina, vai receber o Festival Sorriso Negro, que ergue-se como um palco vibrante de celebração da existência negra. O evento é inspirado pela emblemática canção ‘Sorriso Negro’, composta por Adilson Barbado e Jorge Portela e eternizada pela interpretação de Dona Ivone Lara.

O evento cultural oferece uma rica tapeçaria de apresentações musicais, explorando os universos da MPB, samba, soul e R&B, ao lado de DJs e do icônico Baile Charme, compondo uma sinfonia de felicidade, respeito e convivência harmoniosa. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/festival-sorriso-negro/2711763

No dia 25, das 16h às 20h, acontece o Sarau do Centro Cultural Henrique Lage, com uma programação diversificada que inclui performance teatrais, dança inclusiva, canto coral, orquestra e recitais. O evento é gratuito e aberto para todas as idades, também no Teatro Municipal.

Já dia 26, o Teatro Municipal recebe o espetáculo “O 5º Elemento”, que traz a cena 50 bailarinos em uma reflexão sobre os quatro elementos naturais e sua conexão com o ser humano, a partir das 19h30. Os ingressos podem ser adquiridos pelo telefone: 21 96812 0781.

No dia 27, a programação começa com o projeto Encenações, que apresenta “A Rotina”, no Centro Cultural Joaquim Lavoura, às 19h. O evento oferece aos grupos de teatro locais a oportunidade de mostrar seus processos cênicos. Às 20h, o Teatro Municipal recebe “A Dança no País das Maravilhas”, uma performance de dança inspirada na famosa obra de Lewis Carroll. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Whatsapp: 21 995474 7311 ou diretamente na secretaria do Espaço CDA.

O dia 28 traz duas atrações imperdíveis no Teatro Municipal. Às 10h, acontece o Momento Salvatori, uma seresta gratuita que celebra a música brasileira e conta com a participação de mais de 30 artistas da terceira idade. Às 20h, o Comédia de Cria apresenta Will Silva, o cria de São Gonçalo, que recebe Felipe Ferreira para uma noite de stand-up comedy. Os ingressos para o show de comédia estão disponíveis no Sympla: COMÉDIA DE CRIA: Will Silva Convida FELIPE FERREIRA em SÃO GONÇALO em São Gonçalo – Sympla

Por fim, nos dias 29 e 30 de novembro, o CENARTE apresenta, no Teatro Municipal, “O Brinquedo é a Imaginação”, um espetáculo de dança que reúne as turmas de ballet, jazz e contemporâneo, celebrando a criatividade e os sonhos infantis. As apresentações ocorrerão nos dois dias, sendo às 20h no dia 29 e às 19 no dia 30. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla.