Éder Militão e Tainá Castro planejam casamento para janeiro de 2025, no Brasil

A estudante de medicina Tainá Castro organiza os últimos preparativos para o casamento com o jogador do Real Madrid, Éder Militão, que se recupera de uma lesão. A cerimônia será no Brasil.

A celebração dos votos será feita de uma forma mais intimista e contará com a presença de familiares e amigos do casal. O mês previsto para acontecer o tão esperado “sim” é em janeiro, entretanto, o local ainda é uma das maiores dúvidas, pois Tainá é do Sul e Militão de São Paulo, porém o casal têm círculo de amizade no Rio de Janeiro, como as fla-esposas, que são muito amigas da noiva.

O casal assinou um contrato de união estável na Espanha, em junho deste ano, para que a jovem tivesse permissão de morar no país ao lado do atleta. O dia tão aguardado, em janeiro, será quando o casal completa um ano de relacionamento.