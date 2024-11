Juliette releva preferência por homens mais jovens; "menos masculinidade frágil"

A campeã do BBB 21 Juliette, de 34 anos, fez uma revelação surpreendente sobre seu relacionamento com o fisiculturista, Kaique Cerveny, de 26 anos, enquanto participa do videocast "Acessíveis". Juliette revela preferência por homens mais novos em suas relações.

Segundo ela, homens mais jovens têm a masculinidade menos frágil, e eles te tratam como a rainha. “Eu vejo muito comentário: 'Ave Maria, o que é que essa mina quer com esse menino mais novo?'. Isso com outras artistas, amigas, vejo muito esses comentários. Comigo nem tanto, porque o meu namorado tem uma cara mais de brutamontes", relatou.

A famosa não é a única em um relacionamento com diferença significativa de sua companhia.

Algumas de suas amigas como Bruna Marquezine, de 29 anos, namorando João Guilherme, de 22; Marina Sena, de 28, com Juliano Floss, de 20 e Anitta, de 31, vive um romance com o jogador Vinicius Souza, seis anos mais novo, também viralizaram por suas relações.