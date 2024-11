Ramón Díaz compara ex-clube com o atual: "O Corinthians é muito maior do que o Vasco"

O ex-treinador do Vasco, Ramón Díaz, causou polêmica ao comparar o Cruzmaltino com seu atual clube, o Corinthians. O argentino de 65 anos relembrou sua passagem por São Januário e falou da dificuldade passada na luta contra o rebaixamento no Brasileirão 2023.

O técnico mencionou que precisou lidar com uma infinidade de problemas no clube carioca. Ele descreveu o período como "dramático". Ramón exaltou a permanência na elite e falou até mesmo em 'ajuda divina'.

"Quando chegamos (ao Vasco), as duas situações eram iguais [em relação ao Corinthians também lutar contra a degola em 2024]. Acho que o caso do Vasco foi mais dramático. Por quê? Não jogavam no seu estádio [São Januário], estava suspenso por três rodadas", - recordou Díaz.

Ele também falou sobre jogos fora de São Januário e da última rodada, que selou a permanência do Vasco e o rebaixamento do Santos: "Eu queria jogar no estádio, tínhamos que jogar porque para os outros times gerava muito mais pressão. Jogávamos no Maracanã, era um ambiente mais aberto. Na última rodada, no último minuto, porque Deus nos ajudou, Serginho fez o gol de cabeça, e o Santos não conseguiu ganhar."

Falando sobre a atual temporada, Ramón considera que tem jogadores melhores hoje no Corinthians do que tinha na época do Vasco. Isso, na visão dele, foi fundamental na reação da equipe paulista dentro da competição: "Aqui (no Corinthians), a situação é a mesma (do tempo de Vasco), mas conseguimos o resultado mais rápido. A qualidade dos jogadores realmente é muito maior no Corinthians do que no Vasco."

Em seguida, ele decidiu comparar os dois clubes: "Em nível institucional, de clube, é muito maior o Corinthians do que o Vasco. Muito maior. Alguns por aí não vão gostar do que digo, bom, a realidade é essa. O Corinthians tem um grande clube. Pelo que falamos com o diretor e o presidente, está planejando para ser um grande time, que conquiste coisas importantes, lá em cima."

A torcida do Vasco não gostou nada dos comentários feitos pelo técnico argentino. Nas redes sociais, os internautas questionaram a posição de Ramón Díaz. Alguns comentaram que 'antes do Vasco, o treinador não era conhecido por ninguém', outros disseram que 'quando deixar o Corinthians, falará a mesma coisa'. Outros torcedores o chamaram de 'fanfarrão', 'ingrato' e citaram a 'falta de profissionalismo' do treinador.

Ramón Díaz deixou o Vasco de forma conturbada. Após a derrota em casa, para o Criciúma por 0x4, a união entre o argentino e o Gigante da Colina chegou ao fim. O clube alega que o treinador pediu demissão, enquanto o argentino diz que foi demitido e só ficou sabendo por nota publicada no Twitter.

Isto levou as partes a uma disputa na Fifa. O agora treinador do Corinthians acionou o Vasco na entidade máxima do futebol mundial e na CBF. Ele cobra multa de quase R$ 30 milhões pela rescisão do contrato. O clube carioca já se manifestou na ação movida por Ramón Díaz.

O Vasco contra-atacou e pede na Fifa que o argentino desembolse o mesmo valor, com o argumento de que ele pediu demissão e, portanto, quebrou o contrato. A tese da SAF vascaína consiste, principalmente, em depoimentos de jogadores e funcionários que presenciaram o que o clube entende como o pedido de demissão de Ramón Díaz. Há também declarações públicas do treinador e de seu filho e auxiliar, Emiliano Díaz.