Esperienza Degust’Italia celebra os 150 anos da imigração italiana em Niterói

Uma seleção de grandes atrações musicais e excelência em gastronomia: assim será celebrada a cultura e a boa mesa italiana nos dias 23 e 24 de novembro. Em parceria com a Prefeitura de Niterói e a Fundação de Artes de Niterói o festival Esperienza Degust’Italia, acontece no Reserva Cultural com entrada gratuita.

Neste ano, o evento faz parte do calendário oficial da Semana da Cozinha Italiana no Mundo com a participação do Consulado Geral da Itália. Muita cultura, gastronomia, danças típicas, workshops e shows de artistas renomados como Jorge Vercillo, Dalto, Mafalda Minozzi, Luciano Bruno, Sinfônica Ambulante, Tony Canto, Iberê Cello Esemble, Camila Marotti, DJ Roale e o quarteto italiano de Fabrizio Filesi.

Com grande presença italiana, Niterói possui mais de 80 mil cidadãos de origem e mais de 5 mil com passaporte, o idealizador do evento, o empresário Pietro Petraglia, que faz a direção artística e a curadoria do festival, explica que o Esperienza é uma excelente oportunidade de resgate às origens.

“Esta é uma edição para celebrar a imigração. São 150 anos de presença no Brasil. Desde a primeira edição, o festival se mostra como um elo entre a Itália e a cidade de Niterói. São dezenas de apresentações artísticas, gastronomia italiana de qualidade e workshops. A cidade se supera na excelência de projetos culturais e esta é mais uma grande ocasião de acesso democrático a uma atração fabulosa”, afirma Pietro.

Nas edições anteriores, o evento recebeu cerca de 50 mil pessoas de diversos Estados e municípios e esse ano acontece em dois dias por conta da agenda de aniversários da cidade de Niterói e o G-20. O festival também dá espaço a apresentações de projetos sociais como o Projeto Aprendiz e contribui para o Niterói Solidária, que ajuda vidas através da educação musical e da distribuição de alimentos.

Uma homenagem imperdível à carreira do maestro Ennio Morricone foi preparada pela Iberê Cello Esemble, da UFF, que apresentará um tributo memorável ao grande nome das trilhas sonoras do cinema. Atrações internacionais como a voz doce do Sul da Itália de Tony Canto com a especialíssima participação de Jaques Morelenbaum e a super Mafalda Minozzi são algumas das novidades deste ano. No palco ainda teremos o fenômeno que arrasta multidões Sinfônica Ambulante para um carnaval italiano. E se o destaque da última edição foi a Bossa Nova, nesta edição não faltará romance nas vozes de Dalto, Jorge Vercillo e Luciano Bruno. Prata da casa, a banda Bloody Mary abre o palco que logo após recebe a virtuosa de Camila Marotti. O italiano Fabrizio Filesi e seu quarteto se apresentam no salão do Reserva e o DJ Roale nos dois dias do evento.