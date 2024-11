UFF: Evento universitário gratuito em Niterói debate sobre gênero e raça no jornalismo brasileiro

O 'Controversas', evento tradicional do curso de Jornalismo da Universidade Federal Fluminense (UFF), está de volta à grade extracurricular neste semestre - e repleto de novidades. Na sua 18ª edição, o evento ganha um novo parceiro: o Dissemina, projeto de extensão que debate raça e gênero no campo da comunicação, da cultura e da educação.

Através de encontros, oficinas e palestras, o Dissemina realiza ações efetivas para que os negros ocupem mais espaços intelectuais e falem por si mesmos, potencializando o olhar político crítico e estratégias transgressoras para os corpos negros.

No Controversas, portanto, a parceria guiará os temas das mesas de debate, que irão discutir “Trajetórias femininas no jornalismo brasileiro” e “A conquista do espaço jornalístico por pessoas negras”.

A mesa sobre trajetórias femininas abordará os desafios, vitórias e o papel das mulheres na construção da mídia que consumimos. Além disso, os desafios enfrentados por jornalistas nas empresas de comunicação e as questões de gênero no mercado de trabalho serão temas de debate. Ana Cláudia Guimarães, colunista no Jornal O Globo, e Camila Tonin, editora-chefe da Central GloboNews, são as jornalistas convidadas.

Já o debate sobre raça explorará a importância de uma cobertura antirracista e inclusiva no jornalismo, e o papel da comunicação na luta contra o preconceito e a desigualdade racial. O sucesso profissional de pessoas negras também será abordado, com exemplos reais de trajetória. Marcos Lucas Valentim, líder do grupo étnico-racial da Globo, Etiene Martins, jornalista e professora da UFF, e Luis Fernando Filho, apresentador na Cazé TV.

Neste ano, o evento será no dia 27 de novembro, das 16h às 20h, no auditório do Bloco M, no Campus Gragoatá da UFF, em Niterói - RJ. A participação é gratuita e aberta a visitantes externos, mas é necessário retirar o ingresso sem custos através do Sympla.

Apesar da versão mais curta, realizada em apenas um dia, o Controversas promete concentrar o debate em temas fundamentais para a transformação do campo jornalístico atual, com discussões profundas e importantes sobre gênero e raça.

Sobre o Controversas:

Organizado por alunos e professores, o evento tem o objetivo de aproximar futuros jornalistas da realidade do mercado de trabalho, nas suas diferentes vertentes, e promover debates sobre práticas profissionais alinhadas à perspectiva transformação social.

Aberto a todos os frequentadores da universidade, o Controversas também recebe visitantes externos, como estudantes de outras instituições e pessoas que se interessam pelos temas abordados. Ao todo, já foram realizadas 17 edições do evento, que sempre conta com a presença de jornalistas experientes em seus respectivos campos de atuação. Os temas das últimas edições exploraram cobertura política, jornalismo digital, mídias alternativas e pandemia e comunicação.