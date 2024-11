Quarta edição do Maricá Bier Fest começa nesta quinta-feira (14)

A Prefeitura de Maricá promove a partir desta quinta-feira (14/11) a edição 2024 do Maricá Bier Fest, maior evento cervejeiro da cidade. Até o próximo domingo (17/11), nove marcas (seis do Pólo Cerverjeiro de Maricá e três convidadas) vão estar reunidas na Lona Cultural Beth Carvalho e na Praça de Alimentação da Gaviões, na esquina da Avenida Zumbi dos Palmares com a Rua Antônio Marques Mathias (antiga 36). Estão previstos 24 shows musicais (dentro do festival Rua & Sabor), espaço kids, feira de artesanato e um concurso de chopp a metro.

Na sexta-feira (15) e no sábado (16), às 16 horas, haverá dois workshops cervejeiros, onde mestres do setor darão ótimas dicas para a harmonização de carnes e queijos com os diversos estilos de cervejas artesanais. Para o domingo (17), está marcado um encontro de veículos antigos onde são aguardados mais de 200 participantes.

O Maricá Bier Fest é promovido pelas secretarias de Turismo e de Promoção e Projetos Especiais, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar).

Serviço:

4º Maricá Bier Fest

Local: Lona Cultural Beth Carvalho e Praça de Alimentação da Gaviões, em Itaipuaçu

Período: de 14 a 17 de novembro

Programação:

Quinta-feira, 14/11

Palco principal

18h – Bruna Mandz

21h – Sambayomi

Palco Rua & Sabor

20h – Hannah Braga & Lucas Cruz

23h – Luis Fernando

Sexta-feira, 15/11

Palco Principal

15h – Cristiano e Boneca Clei

16h – Sacha Alexia

18h30 – Douglas Kali

21h30 – Lavínia & Angel

Palco Rua & Sabor

17h30 – Michel Tertulino

20h30 – Vitórya Telles

23h – Ricardo Pop

Sábado, 16/11

Palco Principal

15h – Dança alemã Tanze im Takt

16h – Banda Roller Coasters

18h30 – Banda Faixa Etária

21h30 – Banda Thunderock

Palco Rua & Sabor

17h30 – Marco Nascimento

20h30 – Leandro Junnyhor

23h – Roberta Tílio

Domingo, 17/11

Palco Principal

14h – Animação infantil

15h – Kontagiô

17h – Jorginho Doug

20h – Marianna Cunha

Palco Rua & Sabor

19h – Thiago Dantas

22h – Amanda Dilva