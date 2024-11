Exposição homenageia Carmen Miranda no centro do Rio

Uma exposição gratuita em homenagem à cantora Carmen Miranda irá estrear na próxima sexta-feira (15), a partir das 16h. O evento será sediado em frente ao Casarão em que a cantora morou, na Travessa do Comércio, número 13, na Praça XV, centro do Rio de Janeiro.

A mostra "Salve, Carmen", promovida pelo Centro Carioca de Fotografia em parceria com o Centro Cultural Queerioca, reúne fotos e textos biográficos de Carmen e da irmã, a também cantora Aurora Miranda, destacando suas trajetórias. O objetivo da ação é cobrar a revitalização da residência onde a artista viveu. O telhado desabou em julho deste ano, comprometendo bastante a sua estrutura.

Para chamar a atenção das autoridades para o caso, o Queerioca iniciou um movimento solicitando a reparação do imóvel. O Centro Cultural chegou a promover uma sessão de fotos gratuita em homenagem à Carmen, além de exibir filmes sobre a estrela na fachada da casa, em protesto pelo desabamento.

Quem foi Carmen Miranda?

A cantora e atriz Carmen Miranda nasceu em Portugal, em 1909, mas mudou-se para o Brasil com menos de 1 ano de idade. Na década de 1930, era de ouro do rádio, se destacou com canções como "Taí - Pra Você Gostar de Mim", "Adeus, Batucada", "O que é que a baiana tem?" e muitas outras. Anos depois, decidiu seguir carreira nos Estados Unidos, onde estrelou diversos filmes e se consagrou como a primeira artista brasileira com grande fama internacional. Até hoje, os seus figurinos icônicos servem de inspiração para artistas atuais.