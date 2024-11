Festival Gastronomia do Mar tem roteiro em Maricá

Maricá está entre as cidades que vão participar do Circuito Gastronômico - Foto: Divulgação

Maricá está entre as cidades que vão participar do Circuito Gastronômico - Foto: Divulgação

Entre 23/11 e 07/12 vai começar o Festival Gastronomia do Mar 2024, que passeia além dos pratos mais tradicionais, incluindo petiscos, sanduíches criativos e combinações que vão até à culinária nordestina típica do Sertão combinada a frutos do mar. Maricá está entre as cidades que vão participar do Circuito Gastronômico.

De frente para a praia de Itaipuaçu (Av. Beira Mar, 6450), o Malona's oferece um camarão também empanado, mas na forma de petisco stricto sensu. O diferencial desta casa familiar se mostra na forma: o camarão vem como recheio de um bolinho de batata, junto com queijo mozzarela e geléia de pimenta para acompanhar.

Idealizado pela Comunicação, com curadoria da chef Flávia Quaresma, o Festival Gastronomia do Mar envolve toda a cadeia produtiva dos pescados – do barco e da rede de pesca até o prato e o garfo.

O Circuito Gastronômico acontece em todos os dias do festival, conforme os horários específicos de cada restaurante - cada um servindo um prato especial de pescado.

Criado para movimentar toda a cadeia econômica e produtiva, da rede de pesca ao prato, o Festival Gastronomia do Mar tem patrocínio da Naturgy, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

O festival ainda tem apoio institucional da Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar, apoio da Fecomércio-RJ e coparticipação do Sesc e parceria educacional do Senac, além de parcerias com SindiRio e da Abrasel - representando os bares e restaurantes - e com as prefeituras de Niterói e do Rio de Janeiro.