PicPay lança ferramenta que permite transferência via Pix pelo Whatsapp; Saiba mais

Com os novos recursos, o banco pretende desenvolver uma ferramenta que seja mais parecida com um assistente personalizado - Foto: Agência Brasil/Marcelo Camargo

O PicPay criou uma inteligência artificial (IA) no WhatsApp para possibilitar a realização de transferências via Pix de maneira automatizada. Essa nova ferramenta é resultado de uma parceria com a Microsoft e a Meta.

O recurso, que será liberado gradualmente e estará disponível para todos os clientes do banco nas próximas semanas, permite que o usuário envie mensagens de texto, áudios, fotos e capturas de tela para o assistente virtual, que identifica os dados e processa o início da transação. A partir destas etapas, o usuário, então, é direcionado ao app do banco, onde finaliza a transação.

Para criar o recurso, o PicPay treinou o assistente virtual com informações próprias e utilizou modelos de inteligência artificial da OpenAI, empresa que criou o ChatGPT. Esses modelos são liberados pela Microsoft para que empresas possam incorporar as IAs em seus produtos ou operações.

Já a Meta, controladora do WhatsApp, trabalhou com a companhia para viabilizar o "robô", visto que a companhia tem no Brasil um dos principais mercados do app de mensagens, além de estar sempre ampliando os recursos voltados para seus negócios.

O assistente ficará disponível em uma conversa separada no WhatsApp, como se fosse um contato próprio, e identificado com selo azul de conta verificada. A empresa afirmou que as mensagens enviadas para a IA serão criptografadas, e que os dados enviados na transação, como chaves Pix e instruções de pagamento, não serão compartilhados externamente.

Cadastro de débito automático

Ainda segundo o PicPay, a IA é capaz de identificar, por exemplo, uma chave Pix escrita em um papel. Além disso, também pode ajudar a calcular despesas de grupos [como em uma nota fiscal de um restaurante] e interpretar o conteúdo bruto de uma mensagem encaminhada.

Além das funções com Pix, a inteligência artificial também poderá cadastrar débitos automáticos a partir de PDFs e ser programada para avisar sobre contas a vencer.

O fato de o cliente precisar confirmar as informações programadas pela IA no aplicativo do banco, garante que ele terá o controle das ações da ferramenta, que mitiga riscos de erro, diz Danilo Caffaro, vice-presidente de serviços financeiros PF do PicPay:

Com os novos recursos, o banco, que tem 57 milhões de contas e 36 milhões de usuários ativos, pretende desenvolver uma ferramenta que seja mais parecida com um assistente personalizado, o que o setor bancário tem chamado de “private banker” (algo como um “consultor financeiro pessoal").