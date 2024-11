Flim 2024 chega ao fim com recorde de público em Maricá

Termina neste domingo (10), a 9ª Festa Literária Internacional de Maricá, maior edição do evento. Mesmo antes de chegar ao fim e aos números de público total, a edição de 2024 já marca um recorde para a feira; neste sábado (09), a Flim recebeu mais de 40 mil pessoas e ultrapassou 200 mil visitantes ao longo de todo o evento até o momento. A programação, que acontece na Orla do Parque Nanci, se encerra com um show do pernambucano Geraldo Azevedo às 20h.

O sucesso de público se refletiu na venda de livros durante o evento. De acordo coma Prefeitura de Maricá, só entre a abertura da edição, no dia 1º de novembro, e a última quinta 907), 305 mil exemplares foram vendidos entre os estandes de editoras na Tenda Flim e os da Flimzinha, que traz publicações dedicadas ao público infantil. O espaço dedicado aos pequenos foi o diferencial da edição, na opinião de boa parte dos maricaenses que visitaram a Festa.

Leia também:

➢ Bateria da Mocidade é declarada patrimônio cultural imaterial do Rio; saiba mais

➢ Curiosidades gonçalenses: Você sabia que São Gonçalo possui uma réplica da imagem do Cristo Redentor?

“Acho muito importante a Prefeitura ter essa iniciativa de promover um evento tão grande, com tantas atividades, e aproximar as crianças cada vez mais do mundo da leitura, que é um mundo fascinante. Hoje, com a tecnologia elas acabam muito afastadas”, destaca Glória Passos, de 43 anos, que mora na região e é mãe de duas alunas da rede municipal.

Só na primeira semana de evento foram 305 mil exemplares de livros vendidos | Foto: Layla Mussi

Os estudantes da rede pública compareceram em peso em todos os dias de evento. Assim como profissionais de Educação da rede e participantes do Programa Passaporte Universitário, eles receberam o voucher Mumbuca Literária, com 200 reais para cada um gastar em livros.

Exposições chamam a atenção do público

Além das tendas de livros, outros espaços que atraíram a atenção dos visitantes foram os de exposição. Um deles, batizado “Imersão Flim”, ocupou uma tenda inteira no centro do evento. Através de recursos audiovisuais, a exposição propõe uma experiência audiovisual de imersão nas origens históricas da população e do território de Maricá.

“Esse espaço foi pensado para contar e resgatar a história de Maricá, com pertencimento e territorialidade, que é o conceito do evento deste ano: ‘a nossa história, a gente escreve aqui’. Essa é uma vivência tanto para os moradores da cidade, quanto para as pessoas que talvez não tenham dimensão dessa história”, destacou a subsecretária de Comunicação Amanda Pereira, que esteve entre as responsáveis por idealizar a exposição.

1/4 Tenda "Imersão Flim" | Foto: Layla Mussi

2/4 Tenda "Imersão Flim" | Foto: Layla Mussi

3/4 Tenda "Imersão Flim" | Foto: Layla Mussi

4/4 Tenda "Imersão Flim" | Foto: Layla Mussi









Outra exposição que movimentou visitantes ficava logo ao lado dos estandes de livro na Tenda Flim: a “Heróis Quilombolas”. A mostra, inédita no Rio, traz 52 esculturas em fibra de vidro e em tamanho natural inspiradas em gravuras do período da escravidão e nas histórias de personagens históricos que lutaram pela resistência do povo negro.

As esculturas foram iniciadas em 1998, pelo escultor Guilhermino Pinto, e concluídas dez anos depois pelo artista plástico Jonas Conceição. Além das reproduções artísticas das injustiças do período de escravização no Brasil, a mostra também objetos de suplício usados para torturar negros no período. Os itens fazem parte da coleção do escritor Maciel de Aguiar e a exposição recebe apoio do África-Brasil Museu Intercontinental, do Espírito Santo.

1/5 | Foto: Layla Mussi

2/5 | Foto: Layla Mussi

3/5 | Foto: Layla Mussi

4/5 | Foto: Layla Mussi

5/5 | Foto: Layla Mussi











“Terminamos a exposição falando da lei de Rui Barbosa, de 1840, que estabelece que todas essas peças de suplício fossem apagadas, queimadas. Nós não temos muito registro e por isso as pessoas ficam sem ter a informação. Nosso objetivo aqui é [fazer] uma aula de história in loco. Uma coisa é você ler; outra coisa é você chegar aqui e perceber como eram feitas todas as torturas, saber que existiram muitos heróis quilombolas que são desconhecidos da grande maioria. É necessário fazer o debate, discutirmos sobre o assunto para que a gente possa diminuir o racismo na nossa sociedade”, enfatiza o curador da exposição, Adriano Queiroz.

A Flim chega ao fim neste domingo (10), após o show de Geraldo Azevedo às 20h. antes, às 17h, Conceição Evaristo, MV Bill, Estevão Ribeiro e André Rangel participam de uma roda literária no palco do Papo Flim. A entrada no evento é gratuita.