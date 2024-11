Curiosidades gonçalenses: Você sabia que São Gonçalo possui uma réplica da imagem do Cristo Redentor?

Você sabia que São Gonçalo possui um Cristo Redentor para chamar de seu?

Assim como muitas curiosidades gonçalenses, esta não poderia passar em branco, dada a importância histórico-cultural de ter a réplica [de proporções menores] deste monumento, considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno em 2007, em terras gonçalenses.

Foi no ano de 1997 que tudo começou, mais especificamente em outubro, quando o Brasil recebeu a visita do Papa João Paulo II para participar do 2º Encontro com as Famílias.

Enquanto aos pés do Cristo Redentor o Papa abençoava o Rio de Janeiro, em São Gonçalo, um morador do bairro Porto da Pedra, conhecido como "Pelé", presenteava o casal José Alves de Azevedo e Elvira Santos de Azevedo, doando uma réplica, em proporções menores da imagem que, há exatos 12 anos, foi incluída na lista de Patrimônio da Humanidade pela Unesco.

José Alves de Azevedo e Elvira Santos de Azevedo cuidaram da imagem com total apreço | Foto: Divulgação

Leia também:

Curiosidades gonçalenses: Descubra os mirantes que revelam a beleza de São Gonçalo do alto



Curiosidades gonçalenses: Você sabia que existe uma estátua de Charlie Chaplin em São Gonçalo?

Amor pelo Cristo

O casal, extremamente católico e morador do bairro Porto da Pedra desde 1963, chegou à conclusão que aquele presente, dado por um amigo querido, não seria só deles ou ficaria restrito para sua família, e sim, seria compartilhado com toda a vizinhança. E assim foi feito.

Com a morte de Padre Eugênio, Paróco da Igreja Matriz de São Gonçalo em 1997 - ao qual o casal mantinha profundo apreço e gratidão - Sr. José e D. Elvira acharam que colocar a imagem do Cristo no centro do bairro também seria uma forma de homenageá-lo.

Foi então que José Alves foi atrás dos vizinhos para que pudessem o ajudar na empreitada. Com o local escolhido: esquina da Av. Joaquim de Oliveira com a Rua Governador Macedo Soares, bem perto da residência do casal, a imagem foi fixada em um pedestal de mármore com as inscrições “Homenagem ao Papa João Paulo II em Visita ao Brasil em 02-10-1997”, na parte de cima do pedestal. Enquanto isso, na parte de baixo, foi colocada a inscrição “In Memoria Padre Eugênio 02-10-1997”, formando assim uma dupla homenagem.

Para evitar que vândalos danificassem a imagem, o casal a cercou com grades de proteção.

1/4 | Foto: Layla Mussi

2/4 | Foto: Layla Mussi

3/4 | Foto: Layla Mussi

4/4 | Foto: Layla Mussi









Herança para os gonçalenses

A imagem passou a ser ponto de referência, ficando conhecida não só no bairro, mas até mesmo na cidade vizinha, Niterói. Para os moradores, basta falar: “Vamos nos encontrar em frente ao Cristo Redentor", que todos entendem a localização exata.

Sr. José Alves e D. Elvira mantiveram, juntos, o cuidado com a réplica do Cristo Redentor o tanto quanto puderam. Mas na manhã do dia 5 de maio de 2005, quando José completava 74 primaveras, Elvira veio a falecer. Enquanto viva, Dona Elvira tinha uma paixão pelo Cristo indescritível, promovendo até mesmo missas campais em frente à imagem, se mantendo orgulhosa de ver a rua lotada de fieis. Mensalmente, com ajuda do seu marido, Elvira também limpava cuidadosamente a imagem.

Mesmo com a partida de sua esposa, Sr. José manteve vivo o amor de Elvira pela imagem do Cristo Redentor, passando a, mesmo viúvo, seguir "à risca" a mesma rotina.

"Todo mundo conhecia ele. Ele sentava aqui na calçada de casa e ia cumprimentando todos que passassem. E mesmo que minha mãe fosse a mais religiosa, ele sempre acompanhou ela, e depois que ela faleceu continuou cuidando do Cristo com muito zelo. Sempre marcava para pintarem, vigiava para que não vandalizassem a imagem", contou Wagner Santos de Azevedo, um dos três filhos do casal.

1/3 Wagner Santos de Azevedo é filho do casal que trouxe a imagem do Cristo Redentor para São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

2/3 | Foto: Layla Mussi

3/3 | Foto: Layla Mussi







A maior preocupação do Sr. José, que veio a falecer em 2023, aos 93 anos, é o que aconteceria com o "Cristo do Porto da Pedra" após sua morte, esperançoso que as futuras gerações, independente de religião, pudessem enxergar na imagem um verdadeiro patrimônio da cidade.

Hoje, ao lado da comerciante e vizinha Mere Andrade, Wagner, também junto a outros moradores do bairro, segue o legado deixado pelos pais, do amor pelo monumento que traz tantas recordações e lembranças, não só para o bairro Porto da Pedra, mas também para cada família que, passando de geração em geração, pôde ver a imagem do Cristo preservada no local por tantos anos.

"Não só eu, como outras pessoas aqui do bairro, unimos forças para preservar a imagem. Eu sou católica e sempre vi a família do Wagner cuidando do monumento, então agora como os pais já faleceram, e eram eles que zelavam pela imagem, acho importante que a gente possa nos juntamos para cuidar", contou Mere Andrade, moradora do bairro há mais de 50.

Wagner e Mere, moradores antigos do bairro, hoje se dividem, junto à outros vizinhos, nos cuidados com a imagem do Cristo Redentor | Foto: Layla Mussi

Cabeça do Cristo feita em terras gonçalenses

Você sabia que partes do Cristo Redentor, da cidade do Rio, que completou 93 anos no início de outubro, foram feitas em São Gonçalo?

Outra curiosidade acerca do monumento do Cristo Redentor também passa por terras gonçalenses. Isso porque, a cabeça do monumento que é considerado o principal símbolo do Brasil foi esculpida em São Gonçalo antes de se juntar ao restante do corpo, no Morro do Corcovado.

Quem passa pela Rua Heitor Levy, no bairro Barro Vermelho, em São Gonçalo, talvez não saiba que o local tem uma forte ligação com o monumento. Conhecido como "pai do Cristo Redentor", o arquiteto brasileiro Heitor Levy foi um dos responsáveis por coordenar a construção da estátua, que é reconhecida como uma das sete maravilhas do mundo moderno. Com materiais provenientes da França, a cabeça do Cristo Redentor foi montada em São Gonçalo, no Barro Vermelho, pelo artista romeno Gheorghe Leonida.

Cabeça do Cristo Redentor em São Gonçalo antes de se juntar ao corpo em 1931 | Foto: Acervo de Carlos Lacerda

Heitor Levy se entregou de corpo e alma ao principal projeto de sua vida: a construção da estátua que se tornaria o principal símbolo do país. Seu engajamento com a obra foi tanto que cedeu uma de suas chácaras, localizada em São Gonçalo, para que os moldes e partes do monumento pudessem ser confeccionados antes de serem levados ao Morro do Corcovado. Assim, a cabeça do Cristo foi projetada entre as ruas Siqueira Campos e Heitor Levy, que recebeu esse nome em homenagem ao arquiteto brasileiro.

Composta por 50 peças e pesando 30 toneladas, a cabeça foi a primeira parte do monumento a ser concluída, antes do ano de 1931, norteando todo o restante do corpo. A parte externa do monumento é revestida com de inúmeros pequenos mosaicos formados de pedra-sabão, material resistente ao tempo e às variações de temperatura. A cabeça tem uma leve inclinação, fazendo com que o Cristo olhe para baixo, reverenciando e abençoando a cidade do Rio de Janeiro.

Apesar de ser judeu, Heitor Levy estabeleceu uma relação muito forte com o monumento, fazendo com que posteriormente se convertesse ao cristianismo. Ainda durante as obras, o arquiteto concretou no coração do Cristo uma garrafa, onde pôs um pergaminho com os nomes de seus ascendentes e descendentes.

A construção do Cristo Redentor só foi iniciada, de fato, em 1926, após uma longa campanha da igreja católica no Brasil para arrecadação de doações de fieis para financiar as obras. Em 1931, o projeto foi inaugurado oficialmente com a presença de autoridades, entre elas o então presidente da República, Getúlio Vargas.

Em 2012 a Unesco considerou o Cristo Redentor como parte da paisagem do Rio de Janeiro, incluída na lista de Patrimônios da Humanidade.