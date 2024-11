Bateria da Mocidade é declarada patrimônio cultural imaterial do Rio; saiba mais

A bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel é o mais novo patrimônio cultural imaterial do Rio de Janeiro. Na última sexta-feira (8), por meio do Diário Oficial do Estado, o projeto de lei, criado em 2023, foi oficializado.

Com assinatura do governador Cláudio Castro, o texto sanciona o projeto de lei do deputado Luiz Cláudio Ribeiro (Republicanos). A "síntese da riqueza cultural do estado do Rio de Janeiro" apresentada pelos ritmistas da Mocidade está entre as justificativas do parlamentar para o projeto.

"A sonoridade ímpar da bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel eterniza o axé do terreiro de Tia Chica, mãe de santo do bairro onde a escola foi fundada", completa o texto, em referência a quem também decidiu as cores verde e branco para o pavilhão da escola.

Leia mais:

Flim: Ministro de Relações Institucionais visita evento em Maricá

Curiosidades gonçalenses: Você sabia que São Gonçalo possui uma réplica da imagem do Cristo Redentor?



Enredo de 2025

Como samba-enredo do Carnaval de 2025, a escola decidiu realizar um manifesto pelo futuro da humanidade. "Voltando para o futuro, não há limites para sonhar!", assinado pelo casal de carnavalescos Renato e Márcia Lage, propõe uma viagem intergaláctica até sua estrela guia, onde ela irá se reconectar com o seu brilho mais intenso. Atualmente, a bateria é comandada pelo mestre Dudu.