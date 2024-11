Manu Gavassi anuncia estar grávida de cinco meses

Como o tempo passa! A cantora e compositora Manu Gavassi anunciou, nesta sexta-feira (8), estar grávida de seu primeiro filho. A publicação postada em seu Instagram mostrava sua barriga com 5 meses de gestação. O filho é fruto do seu relacionamento com o modelo Jullio Reis.

Apesar de poucos meses da confirmação de sua relação com o modelo, a vinda de um bebezinho tem sido celebrada abertamente nas redes sociais.

Com a repercurssão, os amigos e familiares do casal celebraram a notícia nos comentários. O Jornalista e pai de Manu Gavassi, Zé Luiz escreveu: “E a vida anda❤️ obrigado vida”. Já sua mãe, Daniela Gavassi, escreveu, “Agora posso celebrar em voz alta a minha alegria e meu amor por esse baby“.

“Meu Deus!!!! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô em choque! Viva! Muita saúde! Eu amo vocês", comentou Bruna Marquezine.