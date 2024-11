Cantores de Niterói reinventam Belchior em show em Piratininga

Um dos maiores cantores e compositores da MPB vai receber uma homenagem especial durante o calendário de aniversário de Niterói. No próximo dia 16 de novembro, sábado, treze artistas do município se reúnem para o show “Niterói homenageia Belchior”, que acontece em Piratininga. Com versões reimaginadas de clássicos da música brasileira, a apresentação acontece na praia de Piratininga e faz parte da programação do Festival Marazul na cidade.

Artistas como Dalto, Marcos Sabino e Yuri Corbal encabeçam a lista de cantores participantes, que também inclui Santino, Daíra, Agatha Blue, Aline Peixoto, Tacy, Bel Cortez, Artur di Renna, Rick Ferreira, Jan e Enzo Yuki. Belchior é o terceiro artista escolhido para ser homenageado no Marazul, que, nas edições anteriores, celebrou as obras do Clube da Esquina e de Raul Seixas.

Um dos escolhidos para a homenagem, o cantor e niteroiense Yuri Corbal, conta que participou das homenagens em edições anteriores, mas que a desse é especial por se tratar de um artista que lhe é muito querido.

“A minha relação com a música do Belchior é muito íntima, porque ele é um dos ‘cantautores’ preferidos do meu pai. Então, eu ouço desde que sou pequenininho através dele e passou a ser um dos meus cantautores preferidos do cancioneiro brasileiro. Caiu pra mim como uma luva estar participando disso”, destaca Yuri, que tem o trecho de uma das letras de Belchior tatuado no braço.

Yuri Corbal, que participou das últimas edições, volta ao evento para edição 2024 | Foto: Divulgação/Vinícius Giffoni

Com mais de dez anos de trajetória musical, Corbal conta que o show também é uma boa oportunidade de se encontrar com músicos de diferentes gerações da música niteroiense, cada uma delas reimaginando a obra de Belchior à sua maneira. “Acho que o público vai curtir bastante. É legal porque cada intérprete traz a sua visão dentro da obra do cara. Então, eu acho que isso também transforma o show num momento único dessa celebração toda”, destaca o cantor.

Com direção de Rick Ferreira, o show “Niterói homenageia Belchior” acontece no sábado, dia 16 de novembro, às 19h na Praça Luiz Gomes da Silva, praia de Piratininga. A entrada é franca. Após a apresentação, a banda 14-Bis se apresenta no mesmo local, também como paete do Festival Marazul, que acontece entre 12 e 17 de novembro.