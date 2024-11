Seu Jorge e Pitty estão confirmados no aniversário de Niterói; saiba mais

Seu Jorge será a grande atração no dia do aniversário da cidade sorriso - Foto: Divulgação/ Redes Sociais

Seu Jorge será a grande atração no dia do aniversário da cidade sorriso - Foto: Divulgação/ Redes Sociais

O prefeito de Niterói, Axel Grael, compartilhou a programação oficial para a celebração do aniversário de 451 anos da cidade, comemorado no dia 22 de novembro. Entre as principais atrações estão o show de Seu Jorge, Pitty e Delacruz, além de feiras gastronômicas e mostras de artesanato.

A festa começará na terça-feira, dia 12 de novembro, com a abertura do tradicional "Festival Marazul", no Theatro Municipal. A partir das 19h, nomes da música se juntarão para um bate-papo, com mediação do jornalista Chris Fuscaldo. Entre os convidados estão Magrão e Flávio Venturini (14 Bis), Miltinho (MPB4) e Anastásia, rainha do forró.

Já na quinta-feira (14), na Sala Nelson Pereira dos Santos o público poderá revisitar a exposição do festival às 17h, seguido, às 20h, de um show da banda The Fevers. Na sexta (15), o grupo MPB4 celebrará seus 60 anos de carreira com uma apresentação especial.



No sábado (16), a Praia de Piratininga irá receber uma homenagem a Belchior, reunindo artistas locais como Yuri Cobal, Marcos Sabino, Dalto e outros que revivem o repertório do cantor. No Barreto, zona norte da cidade, o rapper Delacruz irá comandar a noite junto coma DJ Cris Pantoja e do grupo de pagode Intimistas.

Já no domingo (17), a Orquestra Experimental de Sopros abre as apresentações em Piratininga às 18h, com Guilherme Arantes encerrando a noite com seus clássicos. O auge da festa acontecerá na sexta-feira (22), data do aniversário oficial de Niterói, com um grande show na Praia de São Francisco. A cantora Negamanda abre a noite, que atingirá seu ápice com a aguardada apresentação de Seu Jorge. E no sábado (23), Pitty irá tomar conta do palco, fechando o evento.