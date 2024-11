Festival Marazul celebra MPB com shows gratuitos em Niterói

Começa no próximo dia 12 de novembro, em Niterói, a terceira edição do Festival Marazul. Na edição deste ano, o evento recebe a presença de artistas como Guilherme Arantes, MPB4, The Fevers e 14-Bis para uma homenagem à Música Popular Brasileira em uma série de shows e exposições, que acontecem em diferentes regiões do município, com entrada gratuita.

A programação tem curadoria do cantor e compositor Marcos Sabino. Os discos clássicos da MPB, a atmosfera musical dos anos 70 e a obra do compositor Belchior são alguns dos tópicos que inspiraram as apresentações, que incluem desde shows, workshops, talk show e uma exposição fotográfica itinerante.

O evento é realizado pela Prefeitura de Niterói em parceria com a Fundação de Arte de Niterói (FAN), com apoio da UBC.

Leia também:

➢ Feriado do G20 no Rio de janeiro; veja dicas de onde curtir na região

➢ Oasis anuncia shows no Brasil em 2025; Confira valores e datas

“Marazul é uma justa homenagem de Niterói ao Clube da Esquina, que encontrou aqui na cidade inspiração para dar vida a um álbum que tanto influenciou a Música Popular Brasileira, por sua inovação musical e impacto cultural. A programação do festival esse ano dá ainda mais luz à riqueza artística e musical da cidade, que tem tantos talentos e uma produção que não para nunca”, disse Micaela Costa, presidente da FAN.



A entrada para as atividades é gratuita. Confira a programação:

- 12 de novembro (terça-feira)

Local: Theatro Municipal de Niterói - Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro, Niterói - RJ

17h: Exposição Itinerante Imagens do Marazul e cocktail de abertura

19h: Talk Show - Os anos 70 e a MPB

Gratuito - Distribuição de ingresso 1 hora antes do início do evento com lugar marcado

Participantes: Magrão e Cláudio Venturini (14 Bis); Miltinho (MPB4); Anastácia (cantora); Marcos Sabino (cantor/compositor/idealizador do festival); Micaela Costa (Presidenta da FAN) e Chris Fuscaldo (jornalista e mediadora da mesa)

- 13 de novembro (quarta-feira)

Workshops UBC

“Direito autoral na prática”

“Como receber direitos de execução pública”

“Fiz minha música, e agora?”

Local: Solar do Jambeiro, R. Pres. Domiciano, 195 - Ingá, Niterói,

das 14 às 17 horas

Gratuito

- 14 de novembro (quinta-feira)

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos - Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói - RJ

17h: Exposição Itinerante Imagens do Marazul

20h: Nos Tempos dos Bailes com The Fevers

Gratuito - Distribuição de ingresso 2 horas antes do início do evento com lugar marcado

- 15 de novembro (sexta-feira)

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos - Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói - RJ

17h: Exposição Itinerante Imagens do Marazul

20h: MPB4 - 60 anos de MPB

Gratuito - Distribuição de ingresso 2 horas antes do início do evento com lugar marcado

- 16 de novembro (sábado)

Local: Palco Marazul - Praça Luiz Gomes da Silva, praia de Piratininga

19h: Niterói homenageia Belchior

Direção musical: Rick Ferreira

Banda base: Pedro Terra, Canequinha, Rafael Marcolino, Gê Fonseca, Felipe Velloso, Emerson Riber

Artistas participantes: Marcos Sabino, Dalto,, Yuri Corbal, Santino, Daíra, Agatha Blue, Aline Peixoto, Tacy, Bel Cortez e Artur di Renna, Rick Ferreira, Jan e Enzo Yuki

21h30: 14 Bis

Intervalos: Homem Baile (Chico Aguiar)

Gratuito

- 17 de novembro (domingo)

Local: Palco Marazul - Praça Luiz Gomes da Silva (antiga Praça do Toboágua), praia de Piratininga

18h: Orquestra Experimental de Sopros do Programa Aprendiz Musical

21h: Guilherme Arantes

Intervalos: DJ Renatinhow

Gratuito