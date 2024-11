Grupo Amanhecer é atração de roda de samba em Niterói

O Grupo Amanhecer é a principal atração da roda de samba que será realizada no próximo domingo (10), no Bar e Lava Jato do Nanato, na Rua Portugal, 65, em Maria Paula, Niterói. Os músicos vão apresentar grandes sucessos do mundo do pagode no projeto 'Samba de Finalzinho de Tarde', uma nova iniciativa cultural dos organizadores, com objetivo de promover a contraternização e lazer aos moradores, através da cultura.

Os intregrantes do Amanhecer recberão convidados para as tradicionais 'canjas'. "É sempre bom poder tocar para o público da nossa região. Vamos com tudo. Preparamos um repertório prá lá de especial para esse evento", afirmou Vilson, único integrante de todas as foramações do Amanhecer, que foi criado por um grupo de amigos no bairro de Maria Paula e do Campo Novo, na divisa entre Niterói e São Gonçalo.

O amanhecer, ao longo dos anos, tem sido um dos mais requisitados grupos para apresentações em cidades da Região Leste Fluminense.

