Cinema público de Maricá divulga programação da semana

O Cine Henfil apresenta a programação deste fim de semana. Entre os dias 08 e 10 de novembro, filmes nacionais em destaque serão apresentados em nossas sessões. Desta vez o cinema apresentará, também, a Mostra de Cinema Africano, com o filme Tesouro do lixo / Le Trésor des Poubelles.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: www.cinehenfil.art.br. Para garantir seu ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar seu assento. Não esqueça de chegar um pouco antes da sessão começar para validar seu ticket.

Confira a programação:

Dia 08/11 (sexta-feira)

19h - Ainda Somos os Mesmos - Filme de drama baseado em fatos reais que relata a realidade de sobreviventes da ditadura chilena. Quando o General Augusto Pinochet assume o comando do país em 1973 e instaura o regime militar, militantes políticos e imigrantes são presos e torturados no Estádio Nacional de Santiago. É neste cenário que Fernando se encontra desesperado para localizar seu filho Gabriel, que foi para o Chile tentar resgatar sua namorada Helena, raptada e isolada na ditadura. Durante essa jornada, outros rostos de imigrantes são lembrados enquanto tentam buscar ajuda, entre eles está Clara, uma sobrevivente que se encontra sozinha e mentalmente abalada na Embaixada da Argentina após perder sua família para o conflito. Classificação 14 anos.

Dia 09/11 (sábado)

15h – Tito e os pássaros - O filme conta a história de um menino que é responsável, junto com seu pai, por achar a cura para uma doença que é contraída após a pessoa tomar um susto. Classificação livre.

17h – Missão Cupido - Miguel é o atrapalhado anjo da guarda de Rita. Sem saber do nível de seus poderes, ele profetiza que a moça jamais encontrará um amor. Porém, quando a Morte fica sabendo de sua audácia, vem à Terra seduzir Rita. Agora, por ordem do Todo Poderoso, Miguel tem que enfrentar a Morte e os problemas que causou à sua protegida. Classificação 14 anos.

19h – Mostra de Cinema Africano - Tesouro do lixo / Le Trésor des Poubelles - Na África, pequenos ofícios sobrevivem como uma forma de resistência contra a invasão de bens de consumo. Nos cinco filmes que compõem esta série "Tesouros do Lixo", acompanhamos as etapas da fabricação de objetos artesanais feitos com material reciclado. A cada vez, nos maravilhamos com a habilidade e a inteligência desses artesãos. O diretor construiu cada filme como uma pequena charada que só revela o objeto final no fim, sem diálogos nem comentários, usando apenas o som ambiente. Classificação 16 anos.

Dia 10/11 (domingo)

15h – Tromba Trem - O Filme acompanha o elefante Gajah tentando provar sua inocência no caso de um misterioso desaparecimento. Classificação livre.

17h – 45 do Segundo Tempo - Para recriar uma foto tirada em 1974, durante a inauguração do metrô de São Paulo, Pedro encontra dois amigos de escola que não via há 40 anos. Classificação 12 anos.

19h – Nayola - Em busca de Minha Ancestralidade - Angola. Três gerações de mulheres são afetadas pela guerra civil: a avó Lelena, a filha Nayola e a neta Yara. Um segredo doloroso, uma busca imprudente, uma música de combate. Um amor suspenso e uma jornada de iniciação. Classificação 12 anos.