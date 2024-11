CBF divulga tabela detalhada da 34ª a 36ª rodada do Brasileirão 2024

CBF divulga detalhes das rodadas 34, 35 e 36 do Brasileirão 2024 - Foto: Reprodução

Na tarde desta terça-feira (05), a CBF divulgou a tabela detalhada das próximas rodadas do Campeonato Brasileiro de 2024. A entidade revelou detalhadamente as rodadas 34, 35 e 36 da competição. Dia 20 de novembro abre a 34ª rodada, com o confronto Corinthians x Cruzeiro, às 11h, na Neo Química Arena.

Confira as datas e horários divulgados pela CBF (em destaque as partidas envolvendo os clubes cariocas):

34ª RODADA:

Quarta-feira, 20/11

11h - Corinthians x Cruzeiro, na Neo Química Arena

16h30 - Bragantino x São Paulo, no Nabi Abi Chedid

16h30 - Athletico x Atlético-GO, na Ligga Arena

16h30 - Criciúma x Vitória, no Heriberto Hulse

19h - Grêmio x Juventude, na Arena do Grêmio

19h - Cuiabá x Flamengo, na Arena Pantanal

20h - Bahia x Palmeiras, na Arena Fonte Nova

21h30 - Atlético-MG x Botafogo, na Arena MRV

Quinta-feira, 21/11

20h - Vasco x Internacional, em São Januário

Sexta-feira, 22/11

21h30 - Fluminense x Fortaleza, no Maracanã

35ª RODADA

Sábado, 23/11

19h30 - Botafogo x Vitória, no Nilton Santos

19h30 - Atlético-GO x Palmeiras, no Antônio Accioly

19h30 - Juventude x Cuiabá, no Alfredo Jaconi

21h30 - São Paulo x Atlético-MG, no Morumbis

Domingo, 24/11

16h - Internacional x Bragantino, no Beira-Rio

16h - Bahia x Athletico, na Arena Fonte Nova

16h - Corinthians x Vasco, na Neo Química Arena

Terça-feira, 26/11

19h - Fluminense x Criciúma, no Maracanã

19h - Fortaleza x Flamengo, na Arena Castelão

Quarta-feira, 27/11

21h - Cruzeiro x Grêmio, no Mineirão

36ª RODADA

Terça-feira, 26/11

21h30 - Atlético-MG x Juventude, na Arena MRV

21h30 - Palmeiras x Botafogo, no Allianz Parque

Sábado, 30/11

19h30 - Cuiabá x Bahia, na Arena Pantanal

19h30 - Criciúma x Corinthians, no Heriberto Hulse

21h30 - Vasco x Atlético-GO, em São Januário

Domingo, 01/12

16h - Grêmio x São Paulo, na Arena do Grêmio

16h - Flamengo x Internacional, no Maracanã

18h30 - Vitória x Fortaleza, no Barradão-BA

18h30 - Bragantino x Cruzeiro, no Nabi Abi Chedid

18h30 - Athletico x Fluminense, na Ligga Arena