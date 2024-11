Oasis anuncia shows no Brasil em 2025; Confira valores e datas

Depois de muitos pedidos de fãs, a banda Oasis anunciou, nesta terça-feira (5), que fará shows no Brasil em 2025. As apresentações serão realizadas em São Paulo nos dias 22 e 23 de novembro do próximo ano. A expectativa dos fãs cresceu desde agosto, quando o perfil dos britânicos anunciou retorno após 15 anos. A venda geral de ingressos abre na quinta-feira da próxima semana, dia 13 de novembro.

"Povo do Brasil. O Carnaval chegou mais cedo. Arrume-se. Esteja afiado. Oasis verá você em breve", compartilhou a banda.

As apresentações do Oasis no Brasil serão no Estádio MorumBIS, em São Paulo, encerrando a passagem deles pela América Latina. Antes, os artistas farão shows na Argentina e no Chile. A banda esgotou todos os ingressos no Reino Unido, Irlanda, América do Norte e Austrália.

Valores

Os ingressos serão vendidos no site da Ticketmaster (ticketmaster.com.br/event/oasis), às 10h do dia 13 de novembro, e também na bilheteria oficial, ainda a ser divulgada, às 11h. A pré-venda acontece na terça-feira, 12 de novembro. Confira os preços: