Maricá se prepara para uma revolução cultural com a parceria de Quaquá e José de Abreu

O ator José de Abreu, o renomado Antônio Grassi e o cineasta Ruy Guerra, ícones da cultura nacional, unem forças em Maricá (RJ) para impulsionar a cena cultural da cidade na gestão do prefeito eleito, Washington Quaquá. O convite de Quaquá, deputado federal e vice-presidente do PT, levará ao município grandes nomes para liderarem projetos de artes cênicas, audiovisual e turismo cultural a partir de janeiro.

José de Abreu assumirá a direção de projetos de artes cênicas e audiovisual, trazendo sua experiência e visão para fortalecer a produção artística local. Antônio Grassi, com histórico de liderança em instituições como a Funarte e o Instituto Inhotim, irá comandar a nova Empresa de Cultura e Turismo de Maricá. Ruy Guerra, um dos grandes nomes do Cinema Novo, será o consultor da Maricá FilmComission e o curador do futuro Festival Internacional de Cinema das Utopias, prometendo transformar Maricá em um polo cultural de relevância.

Essa equipe de peso tem como objetivo não apenas ampliar as oportunidades culturais e o turismo local, mas também colocar Maricá no mapa cultural do Brasil e da América Latina.

Parceria de longa data

A relação entre o prefeito eleito de Maricá, Washington Quaquá, e o ator José de Abreu é marcada por uma afinidade política e pessoal que se estende há anos. Em 2023, essa amizade os levou juntos a uma viagem a Cuba, onde trocaram experiências sobre política e cultura. Neste ano, José de Abreu também se engajou na campanha de Quaquá, que foi eleito com expressivos 73,74% dos votos para seu terceiro mandato.

Agora, essa parceria se materializa com o convite para que José de Abreu lidere os projetos de artes cênicas e audiovisual de Maricá. Na nova gestão, o ator trará sua bagagem para impulsionar a produção cultural local.