Flim 2024: Em sua maior edição, feira literária movimenta Maricá

Sediada no Parque Nanci, edição 2024 é a maior da história, com 10 mil metros quadrados - Foto: Layla Mussi

Começou! Um dos maiores eventos de literatura da região deu início à sua programação nesta sexta-feira (01). A Feira Literária Internacional de Maricá (Flim) abriu sua nona edição, a maior na história do evento, com diversas atrações gratuitas para públicos de todas as idades na orla do Parque Nanci. Com palestras, debates e shows, a feira transforma Maricá na capital literária da Região Metropolitana pelos próximos dias, até o encerramento no dia 10 de novembro.

O primeiro dia já movimentou centenas de visitantes pelos mais de 10 mil metros quadrados de evento. A escola de samba União de Maricá, a Sinfônica Ambulante e o Bloco Terreirada abriram oficialmente o evento no final da tarde. No entanto, desde o início da manhã, leitores de diferentes regiões do estado já circulavam pelo espaço da feira, que encerrou seu dia de abertura com um show de Pretinho da Serrinha.

O grande homenageado dessa edição é o cartunista Ziraldo, que faleceu no último mês de abril. Alguns dos personagens mais famosos do autor, como o Menino Maluquinho e a Turma do Pererê, ilustram painéis ao longo do espaço, que conta com uma enorme feira de livros, reunindo 100 editoras e 180 selos editoriais diferentes. Os estandes ficam na Tenda Literária Flim, que também oferece um espaço para autores e editores da região.

Para escritores como a gonçalense Letícia Leal, de 30 anos, ter a oportunidade de expor na Flim é um diferencial. Responsável pela editora maricaense Xará, ao lado da irmã Isabel Fernandes, de 21, ela destaca que o espaço é uma oportunidade fazer uma ponte entre o "regional" e o "nacional", trazendo visibilidade pública para trabalhos construídos de forma artesanal no contexto local.

"Uma das coisas que uma editora faz é tornar público - ou seja, pegar aquele texto, aquele poema que estava guardado e levar aquilo para o mundo. Esse tipo de evento é especialmente relevante para isso", destaca a autora.

O sentimento é compartilhado pela autora Roberta de Souza, de 43 anos, que, além de escritora, é responsável pela Editora Afeto, do Grupo Gaia. "É muito especial, porque as editoras e os escritores da cidade têm espaço cativo na feira. Ter a chance de trazer o livro para uma feira dessa magnitude é muito legal", destaca.

Boa parte dos visitantes que passaram pelos estandes de livros nessa sexta (01) eram estudantes da rede municipal de Maricá. Assim como professores da rede e participantes do Programa Passaporte Universitário, eles recebem um benefício para comprar livros no evento através da moeda social da cidade, no valor de 200 mumbucas.

Alunos da rede municipal ganharam voucher com 200 mubucas para comprar livros | Foto: Layla Mussi

Ao menos nesta sexta (01), os estudantes fizeram bom uso do voucher. Alunos como Pedro Borges, de 11 anos, saíram com a sacola cheia de livros novos. "Eu fiquei feliz porque consegui comprar todos os livros que queria. Foi muito legal, teve muita imersão. Gostei muito", conta o estudante.

Entre os livros escolhidos por eles, os gêneros variam. Um dos mais comuns é o estilo que tornou o autor homenageado conhecido: as histórias em quadrinhos. "Eu sempre venho e esse ano gostei muito das opções dos livros. Eu gosto muito de ler HQ, então hoje peguei uma aqui do Sonic e já tô querendo ler", conta o estudante Davi Luiz Vieira, de 11 anos.

Benefício para comprar livros atende alunos e professores da rede, além de participantes do Passaporte Universitário | Foto: Layla Mussi

Os leitores mais novinhos também têm seu espaço na feira com a área da "Flimzinha", dedicadas a estandes e atrações voltadas para o público infantil. O espaço é uma das novidades da Flim deste ano, assim como os pontos de imersão. Um deles, na lateral externa da feira, é dedicado à imersão tecnológica e trouxe, nesta sexta (01), trabalhos de robótica desenvolvidos por alunos da região.

O universitário Fernando Puzato, de 20 anos, conta que os alunos de fundamental da rede pública passaram meses trabalhando em robôs nas aulas de robótica de cada escola e, alguns deles, levaram os projetos construídos para a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica no mês de setembro. Foram os robôs apresentados lá que eles apresentaram a todo o público da cidade na Feira Literária

"Tecnologia é o futuro, né? Então, as novas gerações conhecerem o futuro mostra que a gente está caminhando em um bom sentido", destaca o jovem, que mora em Maricá e foi um dos juízes da Olímpiada de Robótica.

Espaço Flim Tecnológica apresenta projetos de robótica desenvolvidos em Maricá | Foto: Layla Mussi

Por fim, o dia de abertura ainda contou com uma roda literária que teve a presença do renomado autor Itamar Vieira Júnior, ao lado do escritor Jacques D’Adesky e da tapeceira Ilma Macedo da Costa. Ao longo dos próximos dias, outros autores de renome e sucesso passarão pela feira. Entre eles, estão Conceição Evaristo, Valter Hugo Mãe, José Eduardo Agualusa e Thalita Rebouças.

Já entre as atrações musicais, o evento vai contar com artistas como Lenine, Sandra de Sá, Paulinho Moska, Vanessa da Matta, Geraldo Azevedo, MV Bill, Roberta Sá, entre outros. A entrada no evento é franca e a programação inclui atividades das 9h às 20h todos os dias, na orla do Parque Nanci, até dia 10 de novembro.