Festival Literário terá lançamento de escritora mirim em São Gonçalo; saiba mais

A 6ª edição do Festival Literário de São Gonçalo (Flisgo) começa na próxima segunda-feira, 4 de novembro, com abertura oficial no Teatro Municipal George Savalla Gomes, a partir das 19h. Entre as novidades dos 'Diálogos Gonçalenses de Identidades e Territórios', está o lançamento da autora mirim Maria Flor Fonseca Diniz. "Princesa Ayana numa Aventura Mágica", escrito por Maria Flor, de apenas 4 anos, em coautoria com a mãe, promete encantar leitores de todas as idades com a pureza e imaginação de sua narrativa.

Abertura oficial do Flisgo será no Teatro Municipal de SG | Foto: Divulgação/Renan Otto

A obra será lançada no mesmo espaço onde irá acontecer o lançamento da Coleção de Poesia Escritoras Vivas, das autoras Yonara Costa, Suzane Veiga e Cyntia Fonseca, mãe da Maria Flor. Em seu primeiro livro, a "mascote do coletivo" apresenta Ayana, uma princesa corajosa que recebe uma missão importante trazida por um dragão "bem feião". Com ilustrações coloridas e uma linguagem cativante, a história promove uma reflexão sobre esperança, a pureza das crianças e o futuro.

No final do livro, há também um convite para as crianças criarem a sua própria história ao escreverem uma "carta mágica". "Ela sempre me vê no computador, trabalhando, ou escrevendo e um dia pediu pra criar uma história também. Ela cria histórias todos os dias, na verdade, com seus brinquedos, bonecas, e pede para ler sempre antes de dormir. Então, pensei 'por que não?' Vamos lá. E ela começou a contar a história de uma princesa que morava com seu gato. Fui estimulando a criatividade dela para ver no que daria, e deu um livro", relembra a mãe.

Outra curiosidade é que Maria Flor ainda não sabe escrever, mas fez questão de 'digitar' as últimas palavras do livro e também pediu para gravar um vídeo para contar a novidade "aos amiguinhos". O livro "Princesa Ayana numa Aventura Mágica" é interativo, foi publicado pela editora Mapa das Letras e conta com uma versão em áudio. Valor: R$ 35.

Flisgo tem a organização do Grupo Acesso Cultural, do produtor cultural e publicitário Alberto Rodrigues | Foto: Divulgação

Sinopse

Um enorme dragão surgiu do mar para trazer uma notícia: uma misteriosa escuridão estava tomando conta dos reinos vizinhos e somente a princesa Ayana, com sua coragem e bondade, poderia ajudar a salvar a todos. Será que ela está pronta para essa aventura?

Este é o primeiro lançamento do selo Mapinhas das Letras, da editora Mapa das Letras. As ilustrações mesclam pintura, design gráfico e I.A. O nome Ayana tem origem africana e significa "bela flor".



Lançamento oficial

Além do Flisgo, o livro infantil será lançado no dia 9 de novembro, a partir das 18h, no Empório Vírgula Jardim, no Barreto, em Niterói. O endereço é Rua Pres. Craveiro Lópes, 642. Entrada gratuita. Mais informações em instagram.com/mapadasletras.

