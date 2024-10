Tragédia: Inundações Matam 72 Pessoas na Espanha

Uma devastadora inundação atingiu a região leste de Valência, na Espanha, deixando pelo menos 72 mortos, de acordo com as autoridades locais. As chuvas torrenciais que caíram na terça-feira (29) varreram pontes e prédios, causando estragos sem precedentes em três décadas.

Meteorologistas relataram que a região recebeu em oito horas a quantidade de chuva equivalente a um ano inteiro, resultando em engavetamentos nas rodovias e submergindo terras agrícolas. A região de Valência é responsável por dois terços da produção de frutas cítricas da Espanha, um dos principais exportadores globais.

Moradores dos lugares mais atingidos descreveram cenas de horror, com pessoas subindo nos tetos de seus carros enquanto as águas marroms jorravam pelas ruas, arrancando árvores e arrastando pedaços de alvenaria.

A tragédia deixou uma trilha de destruição e desespero, com equipes de resgate trabalhando incessantemente para localizar vítimas e prestar ajuda às famílias afetadas."

O primeiro-ministro prometeu reconstruir a infraestrutura que havia sido destruída e disse em um discurso televisionado: “Para aqueles que neste momento continuam procurando por seus entes queridos, toda a Espanha chora com vocês.”

O serviço meteorológico regional na Catalunha emitiu um alerta vermelho para a área ao redor de Barcelona, ​​​​alertando sobre ventos fortes e granizo, enquanto a agência estadual AEMET colocou a cidade de Jerez, na Andaluzia, em alerta vermelho.

