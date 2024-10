Livro 'Raízes de Maricá' será lançado na Flim; saiba mais

No dia 03 de novembro, às 16h, na Tenda de Convivência da Secretaria de Cultura, a Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM), no bairro do Parque Nanci, receberá o lançamento do livro “Raízes de Maricá”. O projeto é uma realização viabilizada através do PROAC, Programa Municipal de Arte e Cultura de Maricá.

A obra, idealizada pelo Instituto Giranda e organizada por Paula Durso (Padu) e João Pedro Orban, apresenta memórias e tradições culturais presentes no município de Maricá. O texto, baseado nas narrativas orais e memórias locais, coletadas através de conversas com dez mestras e mestres da cidade, tem como ponto de partida um inventário do patrimônio de cultura imaterial do município e das narrativas que trazem consigo. É um mapeamento que fala da coletividade, da existência no espaço e tempo compartilhados no solo maricaense.

O projeto contempla, ainda, a publicação de um site criado para divulgação de fotos, mapa e biografia de cada personagem retratado pelo livro, ampliando o acesso do público de regiões diversas à memória da cultura maricaense. Um exemplar idêntico ao impresso está no site em versão digital para leitura e para acesso via audiodescrição.

Sobre o Instituto Giranda:

O Instituto é um Ponto de Cultura Popular e Tradicional, fundado no ano de 2021, em plena pandemia de covid-19, e surgiu do desejo de seus idealizadores de estar na terra e pela terra, semeando, germinando práticas e conhecimentos. Dedicado à realização de projetos educacionais, culturais e ambientais de desenvolvimento integral e transformação social, o instituto está sediado em São José do Imbassaí, Maricá. Sua missão é promover uma aprendizagem popular integrada à cultura e natureza, fortalecendo a relação entre pessoas e o meio em que vivem, a partir da cultura local, de expressões artísticas e de tecnologias ancestrais e sociais aplicadas ao cotidiano.

