Feira de livros visita semana literária do Colégio Dom Hélder Câmara

A importância e o prazer da leitura ditaram o tom do dia letivo no Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara, na Trindade, em São Gonçalo, nesta terça-feira (29). Aliás, a literatura é tema de projetos ao longo de toda esta semana na escola, que recebeu e, entre outras atividades, a feira Letr'Art, com a venda de livros e revistas para os alunos.

A feira aconteceu tanto na unidade da Trindade como na de Piratininga. O responsável pela Letr'Art na unidade de São Gonçalo, Leonardo Brandão, conta que a venda de livros começou nesta segunda (28) e terminou nesta terça (29). No primeiro dia, a feira ofereceu um momento de descontração para os alunos maia novos, com contação de histórias e um "tapete literário".

Leia também:

➢ Faltam três dias! Preparativos para a Festa Internacional Literária de Maricá (FLIM) estão a todo vapor

➢ Alunos do Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara realizam caminhada pela paz em São Gonçalo

"A galera gostou bastante de ter esse contato com o livro na mão. Tem sido muito bom, tanto com os alunos, como também com os professores. A gente tem um bordão que é "menos telas e mais livros". Com essa presença da tecnologia hoje em dia, a literatura tem sido abafada. Leitura a gente tem no WhatsApp, tem no Instagram. Mas a literatura e aquela experiência de mergulhar numa história, na imaginação, com o livro na mão, isso tem diminuído e [o projeto] quer estimular isso ainda mais nas escolas", conta Leonardo.

1/2 | Foto: Layla Mussi

2/2 | Foto: Layla Mussi





Além da venda de livros infantojuvenis com a Letr'Art, a terça (29) também contou com o primeiro dia de Sarau Literário da semana. A professora de Projeto Literário, Letycia Balonecker, explica que diferentes alunos do primeiro segmento se reuniram para ler textos dos gêneros literários trabalhados com cada turma.

"Com o 1º ano, a gente trabalhou uma parlenda, com 2° ano, um poema, e assim por diante. Cada um vai ler um pouquinho sobre o que a gente trabalhou. A ideia é trabalhar a importância da leitura com eles", explica a professora. O sarau volta a acontecer nesta quarta (30), desta vez com a presença do autor Marcelo Aceti.

1/2 | Foto: Layla Mussi

2/2 | Foto: Layla Mussi





Nesta terça (29), outra autora esteve na escola para apresentar seu trabalho para os alunos do Dom Hélder. A professora Patrícia Schunk levou o lançamento "Descobrindo a Cor de Dentro" para uma apresentação com os alunos de educação infantil da unidade de ensino. A educadora conta que seu primeiro livro infantil nasceu da ideia de combater o preconceito.

"A principal mensagem é que a nossa cor de dentro é a mais importante e que a gente não pode afirmar que o outro é bom ou ruim pela cor de pele ou pela característica física dele. Eu digo que ele é só um livro 'disfarçado' de infantil, porque a mensagem é pra todo mundo", destacou a educadora.

1/2 | Foto: Layla Mussi

2/2 | Foto: Layla Mussi