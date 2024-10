Faltam três dias! Preparativos para a Festa Internacional Literária de Maricá (FLIM) estão a todo vapor

Os preparativos para a 9ª edição da Festa Internacional Literária de Maricá (Flim) já começaram. O evento, que acontece entre os dias 1 e 10 de novembro, na orla do Parque Nanci, das 9h às 20h, irá contar com palestras, debates, shows e atividades voltadas para crianças, adultos e pessoas com deficiência. Esse ano, o cartunista Ziraldo será o homenageado do evento, que traz o slogan "A nossa história a gente escreve aqui".

A montagem de toda a estrutura do evento começou a ser feita no dia 7 de outubro, para que houvesse tempo hábil para deixar tudo pronto para a festa. Serão 4 palcos e dezenas de stands durante os 10 dias da festa voltada à literatura brasileira.

O evento será o ponto de encontro de diversos escritores premiados, como Itamar Vieira Junior, Teresa Cárdenas, Jacques d'Adesky, Valter Hugo Mãe, Conceição Evaristo, Ondjaki, José Eduardo Agualusa, Luiz Antônio Simas e Thalita Rebouça. Além disso, a programação também irá contar com a presença dos escritores e professores Celso Vasconcelos, Luiz Antonio Simas e Eliane Potiguara; os cartunistas Aroeira e Miguel Paiva; os cantores Paulinho Moska, Vanessa da Matta e Roberta Sá; o rapper MV Bill; e os atores Tuca Andrada, José de Abreu e Letícia Sabatella, entre outros.

Tamanha estrutura está despertando a expectativa dos moradores da cidade, que veem na festa literária uma oportunidade de incentivar a leitura e a cultura na região.

"Fomos na edição anterior, em Itaipuaçu, e foi muito legal, muito maneiro mesmo. Agora nesse novo espaço vai ser ainda melhor, com uma estrutura enorme e do lado da nossa casa, então podemos vir até a pé", contou a estudante de enfermagem Mariane Leal, que estava junto aos filhos Lara e Kauã.

Mariane Leal e os filhos Lara e Kauã estão na expectativa para a 9ª edição da FLIM | Foto: Layla Mussi

"Acho esse evento muito importante para incentivar a leitura. Minha filha, que está no primeiro ano, aprendendo a ler, já falou pra mim que quer comprar muitos livros, eles estão super ansiosos", completou Mariane, que aproveitou a manhã desta terça-feira (29) para passear com os filhos e acompanhar de perto os preparativos para o evento.

Para a também moradora de Maricá, a cabelereira Heloisa Pereira, o evento é de uma importância ímpar para a cidade e para os moradores que podem usufruir de um evento literário tão relevante.

"A FLIM do ano passado foi um espetáculo, estava tudo muito bem organizado, e este ano a expectativa é maior ainda, porque o evento está muito bem localizado, bem próximo ao centro, o que ajuda no deslocamento das pessoas, porque essa festa literária é muito importante para a cultura da cidade, onde os moradores e as crianças aproveitam muito", contou a moradora, que na última edição trouxe o filho para incentivar ainda mais a paixão pelos livros.

Heloisa Pereira está animada para trazer o filho para mais uma edição do evento | Foto: Layla Mussi

Confira a programação completa da FLIM:

Sexta-feira (01/10)

FLIMZINHA

9h30 - Apresentação 'Dalva, minha vó e eu' Rainhas do rádio - Mona Vilardo

14h30 - Lekolé

ARENA

18h - Roda de Conversa Territórios de resistência: histórias de luta e ancestralidade - Itamar Vieira Jr. e Jacques d'Adesky. Mediação: João do Corujão

Sábado (02/11)

FLIMZINHA

9h30 - Lila em Moçambique - bate-papo com a autora Andrea Prestes

14h30 - Passinho Carioca

16h30 – Show Maria Clara & JP

ARENA

15h - Roda de Conversa “A poesia que move o mundo” - Paulinho Moska - entrevistador: Maurício Pacheco

18h - Roda de Conversa “Educação, memória e transformação” com Celso Vasconcelos e Andreia Prestes. Mediação: José de Abreu

Domingo (03/11)

FLIMZINHA

9h30 - Percurso Sensorial (experiências dos sentidos)

16h - Show Tiquequê

ARENA

16h – Talk show “Entre versos e melodias” com Lenine. Entrevistador: Mauricio Pacheco

18h - Homenagem a Ziraldo com Miguel Paiva e Aroeira - Mediação: Adriana Lins do Instituto Ziraldo

Segunda-feira (04/10)

FLIMZINHA

9h30 - Estações Literárias - contação de histórias com acessibilidade

14h30 - Samba Menino - Raphael Moreira

ARENA

18h - Roda de Conversa “Papo Aberto”, com Igor Pires, Thalita Rebouças e Felipe Fagundes. Mediação: Tuca Andrada

Terça-feira (05/11)

FLIMZINHA

9h30 - Bibliomala - Eliza Moreno

14h30 - Allan Pevirguladez - apresentação antirracista

ARENA

18h - Roda de Conversa “Memórias Angola, Cuba e Portugal” - Valter Hugo Mãe, Teresa Cárdenas e José Eduardo Agualusa. Mediação: Letícia Sabatella

Quarta-feira (06/10)

FLIMZINHA

9h30 - Contadora de histórias - Michelle Bittencourt

14h30 - Contação de histórias - Lucia Fidalgo

15h - Palestra Clóvis de Barros Filho

ARENA

18h - Roda de Conversa “Entre Sabores e Palavras: Raízes de África” com Ondjaki e Chef João Diamante.

Quinta-feira (07/11)

FLIMZINHA

9h30 - Brincantar

14h30 - Apresentação Musical Wandinha

ARENA

18h - Roda de Conversa “Raízes Ancestrais” com Eliane Potiguara e Sinara Rubia e Antonio Carlos Costa.

Sexta-feira (08/11)

FLIMZINHA

9h30 – Teatro Lambe-Lambre – Trio de Três

14h30 - Apresentação musical Naruto

ARENA

18h - Roda de Conversa “Que história de samba é essa?” com Luiz Antonio Simas e Roberta Sá. Mediação: Flavia Oliveira

Sábado (09/11)

FLIMZINHA

9h30 - Apresentação musical Barbie, o Filme

14h30 - Mangueira do Amanhã

16h30 – Show da Luna

ARENA

16h – Talk show “Entre Versos e Melodias” – Vanessa da Matta – entrevistador: Mauricio Pacheco

18h - Roda de Conversa “Fé, Justiça Social e Direitos Humanos” com Bruno Paes Manso, Felipe Eugênio (Fiocruz) e Jandira Feghali. Mediação: Stephan Nercessian

Domingo (10/11)

FLIMZINHA

9h30 - Show Violúdico

14h30 - Ih, Contei!

PAPO DE BOTECO

15h – Casagrande

ARENA

17h - Roda de Conversa “Literatura nas páginas e nas telas” — com Estevão Ribeiro, MV Bill e Conceição Evaristo. Mediação: Sonia Rodrigues