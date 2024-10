'Assaga: Uma aventura de Palhaça' chega ao Sesc São Gonçalo nesta sexta, 25

Nesta sexta-feira, 25 de outubro, o espetáculo Assaga – Uma aventura de Palhaça chega ao Teatro do Sesc São Gonçalo, trazendo uma proposta inovadora de humor e reflexão sobre a vivência de uma mulher. Projeto idealizado por Marisa Riso: Assaga propõe uma experiência única, combinando mitologia, comicidade feminina e a jornada da heroína, guiada pela artista-palhaça e diretora Felícia de Castro.

Assaga vem da nação das estrelas para nos levar numa viagem fabulosa e selvagem. Brincando em várias direções, norte, sul, leste, oeste, acima, abaixo e dentro (!), essa palhaça, nos guia em terrenos profundos e engraçados da trajetória de uma heroína cômica, e revela "Somos todas Heroínas!".

A atração é uma circulação realizada pelo Sesc RJ, através do Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar, percorrendo diversas cidades e oferecendo ao público uma experiência artística enriquecedora e transformadora.

O espetáculo será apresentado às 19h, no Teatro do Sesc São Gonçalo, localizado na Av. Pres. Kennedy, 755 - Estrela do Norte, São Gonçalo - RJ) . Os ingressos custam R$10,00 (inteira) e R$5,00 (meia entrada), com gratuidade para portadores da Credencial Plena Sesc, PCG (Programa de Comprometimento e Gratuidade) e estudantes até 16 anos. As vendas são realizadas exclusivamente de forma presencial, nas bilheterias do local.

● Realização: Sesc RJ, através do Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar

● Produção: Marisa Riso

● Apoio: Alumia Criativa e Mutare Comunicação e Marketing

● Classificação indicativa: 14 anos

Não perca a oportunidade de vivenciar um espetáculo que celebra o humor, o empoderamento e a ancestralidade da mulher, trazendo toda a potência da palhaçaria feminina para São Gonçalo

SERVIÇO:

Espetáculo Assaga - Uma Aventura de Palhaça

Data: 25/10/2024 (sexta-feira) às 19h

Local: Teatro do Sesc São Gonçalo, localizado na Av. Pres. Kennedy, 755 - Estrela do Norte, São Gonçalo - RJ

Entrada: R$10 (inteira) e R$5 (meia), com gratuidade para portadores da Credencial Plena, menores de 16 anos e participantes do Programa de Comprometimento e Gratuidade.

Mais Informações:

Redes Sociais @ _marisa.riso