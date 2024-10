Editoras confirmam presença na 9ª edição da Festa Literária Internacional de Maricá (Flim); conheça!

Faltam menos de 10 dias para uma das festas literárias mais esperadas do ano pelos amantes da Cultura da região metropolitana. A 9ª Festa Literária Internacional de Maricá (Flim) acontecerá entre os dias 1º e 10 de novembro, na orla do Parque Nanci e promete agitar a cidade, com uma extensa programação cultural, incluindo palestras, debates, shows e atividades voltadas para crianças, adultos e pessoas com deficiência. A homenagem desta edição é para o cartunista Ziraldo, que será lembrado em diversos momentos da festa.

Com o slogan “A nossa história a gente escreve aqui”, a Flim 2024 terá rodas de conversa e talk shows com escritores renomados, artistas e pesquisadores. Entre os destaques estão Itamar Vieira Junior, Teresa Cárdenas, Jacques d’Adesky, Valter Hugo Mãe, Conceição Evaristo, Ondjaki, José Eduardo Agualusa, Luiz Antônio Simas e Thalita Rebouças. Também participam nomes como Celso Vasconcelos, Eliane Potiguara, os cartunistas Aroeira e Miguel Paiva, os cantores Paulinho Moska, Vanessa da Matta e Roberta Sá, o rapper MV Bill e os atores Tuca Andrada, José de Abreu e Letícia Sabatella.

O espaço de 10 mil metros quadrados dedicado à Flim abrigará a arena de debates “Papo Flim”, com capacidade para 400 pessoas, a área infantil “Flimzinha”, além da “Tenda Literária Flim”, com estandes de 100 editoras e 180 selos. A exposição inédita “Heróis Quilombolas” também marcará presença, celebrando a ancestralidade. O evento terá ainda um espaço de imersão e tecnologia, dois palcos para shows, um estúdio de videocast e uma área de gastronomia.

Participação das editoras

Entre as editoras confirmadas, a Editora Proverbo marca presença em mais uma edição da Flim, reforçando seu compromisso com a formação de novos leitores. A editora celebra o retorno ao maior evento cultural de Maricá, onde esteve presente nas três últimas edições. "É sempre gratificante a experiência de troca entre autores e os leitores, especialmente crianças e adolescentes", comenta o editor Vilson Ferreira.

A editora Proverbo publica os mais variados gêneros literários, que vão da literatura infantil à não-ficção, passando por romances, poesia, contos, crônicas, autoajuda e quadrinhos. Até o momento, pelo menos 15 autores já confirmaram presença no estande da editora. Mais informações, nas redes sociais (@editoraproverbo).

Editora Proverbo está presente nos principais eventos pelo país, como a Bienal de São Paulo, Bienal da Bahia e a Flim | Foto: Reprodução/Instagram

A Afeto Editora, criada em Maricá em 2022, terá sua participação em um ano especial, após conquistar o Prêmio ASEBERJ de Reconhecimento Social em 2024, pela organização da Coletânea “Mãe Atípica”. O selo, parte do Grupo Gaia, tem no seu portfólio 37 títulos, incluindo obras premiadas de autores da região como Luisete Furtado, Alessandra Honorata e Roberta de Souza, que também é a editora.

"Para nós, do Grupo Gaia, é sempre uma honra participar deste festival tão importante para a literatura de nossa cidade com nossos selos Afeto, Serpentine e agora, a Muiraquitã", celebra Roberta de Souza. Mais informações nas redes sociais: @afetoeditora.

Obras da Afeto Editora | Foto: Divulgação

Espaço infantil e interatividade

A área infantil, chamada “Flimzinha”, será toda decorada com os personagens icônicos de Ziraldo, como Menino Maluquinho, Professora Maluquinha e a Turma do Pererê. Além de contação de histórias, haverá teatro Lambe-Lambe, apresentações musicais temáticas, shows de samba mirim e o Passinho Carioca, e um parque interativo com brinquedos lúdicos e uma mini fazendinha na horta do Parque Nanci.

A experiência interativa estará no centro das atenções, com ativações sensoriais e um grande circuito de interações culturais guiadas. A proposta é fazer o público mergulhar no universo de “território e cultura”, com ações que envolvem até 120 pessoas ao mesmo tempo.

Mumbuca Literária

Outro destaque é a distribuição dos vouchers “Mumbuca Literária”, que vão beneficiar mais de 30 mil alunos da rede municipal, além de professores, servidores e aposentados da Secretaria de Educação. No total, o investimento é de R$ 12 milhões, um marco que reforça o caráter educativo da Flim.

A programação completa da Flim 2024 será divulgada nas redes oficiais da Prefeitura de Maricá e no perfil @flimrj no Instagram.