Oficina das Minas realiza roda de samba no outubro rosa nesta quinta (24)

As alunas do projeto social Oficina das Minas realizam na próxima quinta-feira (24), às 18h, um ato de visibilidade no combate ao câncer de mama. O ato será feito com uma roda de samba formada pelas professoras e alunas do projeto social no Bar Encanta, na Cantareira, em Niterói, e faz uma divulgação dando transparência na informação de como e onde as mulheres podem fazer o exame de câncer de forma gratuita, oferecido pela Prefeitura de Niterói.

O município possui o Programa Niterói Mulher e, garante a promoção à saúde, tratamento e reabilitação dos pacientes com câncer. Lançado em outubro de 2021, o Programa Niterói Mulher é uma estratégia de controle e acompanhamento do câncer de mama e colo de útero. O objetivo é diagnosticar precocemente casos de câncer e iniciar o tratamento em menos de 60 dias, diminuindo, assim, os riscos de complicações e mortalidade.

As mulheres de Niterói devem procurar a unidade de Saúde mais próxima da sua residência para avaliação, solicitação do exame de mamografia e realização de preventivo.

Câncer de mama –De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer na população feminina em quase todas as regiões do Brasil. A doença é causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, formando tumor com potencial de invadir outros órgãos. Segundo dados do Inca, a incidência e a mortalidade por câncer de mama tendem a crescer progressivamente a partir dos 40 anos. Especialistas reiteram a importância dos exames de rastreio e alertam para os riscos dos diagnósticos tardios.

Fundado desde 2020 pela jornalista e produtora cultural Camille Siston, o coletivo já se apresentou em diversos pontos culturais da cidade e em praças. “O coletivo Mulheres no Samba de Niterói vai muito além de um projeto musical, é uma militância e reivindicação de acesso aos espaços e oportunidades de trabalho. É preciso ter incentivos para que mulheres ocupem a cidade com segurança. E nada melhor do que usar o samba como narrativa de luta”, declara Camille Siston, idealizadora do projeto social Oficina das Minas, que oferece aulas gratuitas de violão, cavaco, percussão e preparação vocal para 200 mulheres, na cidade de Niterói, desde 2023.

Serviço:

Evento: Roda de samba no outubro rosa

Local: Bar Encanta, na Cantareira, em Niterói.

Dia: 24/10 – quinta-feira

Horário: 18h

Evento Gratuito