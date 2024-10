Projeto 'Arte Sustentável e o Meio Ambiente' leva oficinas de grafite e para escola em São Gonçalo

Idealizado por artistas de SG, projeto levou oficinas e mural colorido para o C. E. Oswaldo Ornellas, no Porto Novo - Foto: Layla Mussi

Com o avanço da situação de emergência climática e crise ambiental ao redor do mundo, a importância de atitudes sustentáveis já deixou de ser tópico de discussões apenas para lideranças políticas e já invadiu o cotidiano de profissionais de diferentes setores há muito tempo. Na classe dos artistas, não é diferente. Já não é de hoje que os universos da produção cultural e da sustentabilidade se dialogam - e foi pensando em sensibilizar futuros artistas a considerar essas questões que um grupo de artistas de São Gonçalo criou um projeto que leva oficinas de arte sustentável para a sala de aula.

Coordenado por um casal de artistas da cidade, o “Arte Sustentável e o Meio Ambiente” levou oficinas de grafite sustentável para estudantes do Colégio Estadual Oswaldo Ornellas, no Porto Velho, que também ganharam um mural de grafite assinado por alguns dos principais artistas visuais da cidade, na fachada da escola. A ideia foi produzida pelo grafiteiro Vinícius Medeiros, o Siri do Muro.

Alunos reaproveitavam latinhas de tinta usadas no grafite para produzir obras de arte | Foto: Divulgação/Ademir Junior

Siri, que faz grafites em São Gonçalo desde o final dos anos 90, explica que a ideia surgiu com a inspiração do trabalho de sua namorada, a designer de moda Hellô Brasil, que coproduziu o projeto. “A Hellô já fazia esse trabalho de reaproveitamento de material, principalmente com lixo eletrônico. Ela me mostrava e eu sempre fiquei encantado, achava esse trabalho uma coisa diferente de tudo que tinha visto. E aí ela me ajudou a criar ideias para trazer a temática do grafite usando a sustentabilidade”, conta o grafiteiro.

Dessa ideia inicial nasceu o projeto, que foi contemplado em um edital da Lei Paulo Gustavo. Através da parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, eles conseguiram oferecer oficinas de grafite para vinte alunos da escola no Porto Novo e ensinou o grupo a produzir obras de arte com as latinhas de tinta usadas.

Além disso, Siri e Hellô reuniram um grupo de artistas para compor um mural de 50 m2 na fachada da escola. Glauber Gal, Mika Mikaelli, Marcelo Alio e Luiz Cabal levaram seus grafites para a parede do colégio estadual. Todo o trabalho foi registrado pelo diretor de audiovisual Ademir Junior. O resultado final de toda a empreitada, na opinião da direção da unidade, foi bastante positivo.

“Foi uma parceria muito boa. Os alunos receberam muito bem tanto as oficinas como a pintura do muro. Chamou a atenção até da comunidade local para esses temas. Ajudou a mostrar para os alunos que gostam de grafite que ele não precisa rabiscar a parede da escola, que ele se profissionalizar com esse gosto e fazer arte com o grafite”, destaca Cristiane Rodrigues, diretora do C.E. Oswaldo Ornellas.

De acordo com Cristiane, a equipe diretiva do colégio não descarta novas parcerias para futuros projetos voltados ao tema. Siri e Hellô, por sua vez, também seguem projetando outras iniciativas que ajudem a inspirar novas gerações no desenvolvimento de arte sustentável.

Oficinas aconteceram com um grupo de vinte alunos do C. E. Oswaldo Ornellas, no Porto Novo | Foto: Divulgação/Ademir Junior

“Eu acredito que é o começo desse movimento, de mostrar possibilidades de a arte criar produtos e de uma forma sustentável. Eu me apresento em alguns eventos e já fiz oficinas na escola municipal Maria Eulália Conceição, no Raul Veiga, e quando eu levo e produzo peças com material reciclado, recebo um feedback muito legal das pessoas. As pessoas vêm contar que gostaram e que tiveram ideias para reaproveitar material para fazer alguma arte em casa. É muito legal ver isso acontecer”, destaca Hellô.

Além de estimular a conscientização ambiental, a ideia dos artistas com esse projeto e com os futuros é também mostrar que é possível viver da arte. “Quando eu comecei a grafitar, eu tinha 15 anos e não tinha noção de que eu estaria trabalhando com isso como faço hoje, com 42 anos. Não tem preço trabalhar com o que você gosta e ainda poder ensinar outras pessoas a fazer arte também”, conclui Siri.