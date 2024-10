Festival do Rio anuncia os premiados dos troféus Redentor e Félix em cerimônia que comemora sua 26ª edição

O Festival do Rio 2024 acaba de anunciar os ganhadores do Troféu Redentor da Première Brasil, ao qual concorreram 45 filmes na competição oficial da Première Brasil e da Novos Rumos, e 35 produções ao Prêmio Felix, que completa dez anos nesta edição. A cerimônia de premiação aconteceu no Cine Odeon – Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro, na noite de domingo, 13, e foi apresentada por Juan Paiva e Fabíola Nascimento. Veja a lista completa dos premiados abaixo.

Com o intuito de valorizar ainda mais os aspectos técnicos e artísticos das produções nacionais, o Festival do Rio 2024 ampliou a seleção de categorias a serem premiadas. Dentro da Competição Oficial da Première Brasil, agora também são entregues as estatuetas do Prêmio Redentor para Melhor Som e Melhor Trilha Sonora — dois elementos fundamentais na construção da narrativa cinematográfica. Já na competição dedicada aos novos realizadores e novas linguagens da produção audiovisual brasileira, a mostra Novos Rumos passa a contemplar pela primeira vez as categorias de Melhor Atriz e Melhor Ator. A inclusão dessas premiações reforça o compromisso do Festival do Rio em promover e incentivar jovens intérpretes que estão despontando na indústria cinematográfica.

Leia mais:



Festa Literária atrai aproximadamente 30 mil pessoas a Paraty



Criador do 'Garoto Bombril', Washington Olivetto morre aos 73 anos

Ilda Santiago, diretora-executiva do Festival do Rio, destacou que a edição de 2024 consolida um novo momento do evento desde sua reconstrução pós-pandemia e abordou o desafio que a indústria audiovisual no Brasil enfrenta para levar o público de volta às salas de cinema. “O Festival do Rio tem a função de ser um grande vetor para esse retorno, para a gente voltar e falar de cinema, se encontrar e viver essas experiências”, ressaltou. “Tentamos fazer o Festival mais diverso e plural possível. Para trazer o cinema que fale do que nos é caro e feliz, mas também traga reflexão sobre o país que queremos. O cinema é capaz sim de ser transformador.”



A diretora do Festival Walkiria Barbosa complementou dizendo: "Agradeço à equipe que realiza este festival conosco. E aos patrocinadores que nos apoiam e acreditam no nosso trabalho, tornando possível a realização do festival."

O Festival do Rio conta pelo terceiro ano consecutivo com a apresentação e patrocínio master do Ministério da Cultura e da Shell Brasil através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e com o apoio especial da Prefeitura do Rio, por meio da RioFilme, órgão que integra a Secretaria Municipal de Cultura.

“O Festival do Rio conversa diretamente com o DNA da Shell. Aqui vemos cultura, arte, brasilidade e diversidade. É uma honra para Shell ser a patrocinadora Master do Festival do Rio e investir na cena cultural carioca. Parabéns a todos os indicados ao Prêmio Redentor", comenta Alexandra Siqueira, Gerente de Comunicação de marca da Shell Brasil.

Os longas "Baby" e "Malu" foram os grandes premiados da noite | Foto: Divulgação/ Christian Rodrigues

Premiados do Festival do Rio 2024



PREMIÈRE BRASIL

Melhor Curta-Metragem: A Menina e o Pote, de Valentina Homem

Produtora: Sempre Viva

Melhor Som: Marcos Lopes, Guile Martins e Toco Cerqueira por A Queda do Céu

Melhor Montagem: Peterkino, por Salão de Baile

Melhor Fotografia: Arthur Sherman, por Kasa Branca

Melhor Direção de Arte: Thales Junqueira, por Baby

Melhor Trilha Sonora Original: Fernando Aranha e Guga Bruno, por Kasa Branca e Quando Vira a Esquina

Melhor Ator Coadjuvante: Diego Francisco, por Kasa Branca

Melhor Atriz Coadjuvante (prêmio duplo): Carol Duarte e Juliana Carneiro da Cunha, por Malu

Melhor Ator: João Pedro Mariano, por Baby

Melhor Atriz: Yara de Novaes, por Malu

Menção Honrosa: Diana Mattos, por Betânia

Melhor Roteiro: Pedro Freire, por Malu

Melhor Direção de Documentário: Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, por A Queda do Céu

Melhor Longa-Metragem Documentário: 3 Obás de Xangô, de Sérgio Machado

Produtora: Coqueirão Pictures

Prêmio Especial do Júri: Jamilli Correa, por Manas

Melhor Direção de Ficção: Luciano Vidigal, por Kasa Branca

Melhor Longa-Metragem de Ficção (prêmio duplo): Baby, de Marcelo Caetano. Produtora Cup Filmes, Desbun Filmes, Plateau Produções Malu, de Pedro Freire. Produtora Bubbles Project, TvZero

COMPETIÇÃO NOVOS RUMOS

Melhor Curta metragem: Carne Fresca, de Giovani Barros

Produtora: Duas Mariola Filmes

Menções Honrosas para os curta-metragens: O Céu Não Sabe Meu Nome, de Carol AÓ E Seu Corpo é Belo, de Yuri Costa

Melhor Ator: Reynier Morales, por O Deserto de Akin

Melhor Atriz: Mayara Santos, por Ainda Não É Amanhã

Prêmio Especial do Júri: Paradeiros, de Rita Piffer

Produtora: Mera Filmes

Melhor Direção: Davi Pretto, por Continente

Melhor Longa-Metragem: Centro Ilusão, de Pedro Diogenes

Produtora: Marrevolto Filmes

PRÊMIO FELIX

Melhor Documentário: A Bela de Gaza (La Belle de Gaza), de Yolande Zauberman

Produtora: Unité, Phobics, Arte France Cinéma

Menção Honrosa para os documentários: Vollúpya, de Éri Sarmet e Jocimar Dias Jr. Salão De Baile, de Juru e Vitã

Prêmio Especial do Júri: Baby, de Marcelo Caetano

Produtora: Cup Filmes, Desbun Filmes, Plateau Produções

Melhor Filme Internacional: Tudo Vai Ficar Bem (All Shall Be Well), de Ray Yeung

Produtora: New Voice Film Productions

Melhor Filme Brasileiro: Avenida Beira-Mar, de Maju de Paiva e Bernardo Florim

Produtora: Produtora Viralata