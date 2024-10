Terceira Idade de Maricá promove "Dia do Cabelo Maluco"

As alunas do espaço fizeram penteados inusitados e participaram de diversas atividades - Foto: Divulgação

As alunas do espaço fizeram penteados inusitados e participaram de diversas atividades - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas para a Terceira Idade, promoveu nesta segunda-feira (14/10) o "Dia do Cabelo Maluco", na Casa do Idoso do Centro. As alunas do espaço fizeram penteados inusitados e participaram de diversas atividades, como aula de zumba, dança e medição de pressão.

Dentre os penteados, havia idosas de turbantes, Maria Chiquinha, coroas, laços, bolas, entre outros.

"As brincadeiras nas casas da Terceira Idade desempenham um papel fundamental na promoção do bem-estar físico, mental e social dos idosos. Essas atividades lúdicas, como sempre bem planejadas e adaptadas, tornam-se poderosos instrumentos para melhorar a qualidade de vida dos idosos, garantindo um envelhecimento mais ativo e saudável, que é o que buscamos", disse o secretário da Terceira Idade, Amarildo Ribeiro.



Sobre a Secretaria

A Secretaria de Políticas para a Terceira Idade tem o objetivo de assegurar os direitos sociais aos idosos que moram na cidade de Maricá. O órgão coloca à disposição quatro casas e oito núcleos que ofertam ações de inclusão, como as atividades de oficina, terapias, passeios e bailes. Além disso, oferece oficinas de dança cigana, alongamento, ginástica, zumba, hidromassagem, yoga, fuxico, entre outras.

Os cursos gratuitos são voltados para pessoas a partir dos 60 anos e as matrículas podem ser feitas na sede da Secretaria, na Rua Clímaco Pereira, 269, Centro de Maricá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mais informações sobre as oficinas e atividades da Secretaria podem ser obtidas pelo número (21) 99570-6685. Os candidatos deverão apresentar, no ato da inscrição, cópias de identidade, CPF, atestado médico original e cópia (somente para atividade física), uma foto 3×4 e comprovante de residência.