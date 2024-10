Niterói vai construir Museu do Cinema Brasileiro

Espaço terá mostras e curadoria dedicadas à memória do audiovisual no país - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

Niterói vai construir um museu dedicado a recuperar marcos históricos do cinema nacional. Nesta quinta-feira (03), a Prefeitura de Niterói apresentou o projeto para criação do Museu do Cinema Brasileiro, projeto pioneiro que deve ser instalado em um prédio no espaço do Reserva Cultural, em São Domingos. Ainda sem previsão oficial para inauguração, o Museu receberá um investimento de R$ 12 milhões para construção.

O espaço vai funcionar em dois andares atualmente desocupados acima da Sala Nelson Pereira dos Santos. Segundo a Prefeitura, o museu deve contar com uma área de mil metros quadrados, com curadoria dedicada a celebrar a história e a diversidade da produção cinematográfica do país.

A exposição vai apresentar réplicas funcionais de cinematógrafos e experiências interativas com projeções e realidade virtual. Além disso, o Museu vai sediar duas mostras fixas com homenagens a dois niteroienses que fizeram história no cinema nacional: o cineasta Nelson Pereira dos Santos e o ator Paulo Gustavo.



Nesta quinta (03), o prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou o espaço onde o museu será construído. Também estiveram no local o secretário executivo André Diniz; a secretária das Culturas, Júlia Pacheco; a presidente da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Micaela Costa; e a subsecretária do Escritório de Gestão de Projetos (EGP), Katherine Azevedo.

Ainda de acordo com a Prefeitura, Axel pretende lançar na próxima semana um edital para definir a empresa que ficará responsável por executar a obra.