Festival Cervejeiro invade São Gonçalo

São Gonçalo Shopping se transforma na meca dos apreciadores de cervejas artesanais com a primeira edição do Rio Beer Food! - Foto: Divulgação

Nos dias 11 a 13 de outubro, o São Gonçalo Shopping se transforma na meca dos apreciadores de cervejas artesanais com a primeira edição do Rio Beer Food! Um festival que promete ser um verdadeiro banquete para os sentidos, reunindo mais de 10 rótulos de cervejas artesanais, acompanhados por uma explosão de sabores da gastronomia.

De hambúrgueres artesanais a cachorro-quente, passando por churrasco e delícias da comida mexicana, é a oportunidade perfeita para os paladares aventureiros!

E como não poderia faltar, a programação musical vai manter a energia lá em cima, com uma roda de samba e pagode animando o público durante todo o evento. Nos intervalos, os DJs vão garantir que a festa continue, criando a trilha sonora ideal para essa celebração!



A organização do festival, sob a batuta de Suzanne Malta e Felipe Machado, visionários por trás da renomada Feira Nacional do Padrão, promete uma experiência única. “Amamos essa cidade e queremos levar animação e muita gastronomia de qualidade aos gonçalenses”, declara Suzanne, com um sorriso contagiante.

Serviço: Rio Beer Food

Datas: 11 a 13 de outubro

Horários: 11/10 - 17h às 22h | 12/10 e 13/10 - 14h às 22h