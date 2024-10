Concurso do MMSG contra exploração infantil vai premiar com notebook; saiba mais

O Projeto NEACA Tecendo Redes, organizado pelo Movimento de Mulheres de São Gonçalo(MMSG), está promovendo um concurso sociocultural de forma 100% digital. O concurso, que é uma parceria da instituição com a Petrobras, tem como objetivo dar visibilidade para a pauta e realizar ações de prevenção à exploração de jovens e crianças. As inscrições ficarão abertas até o dia 31 de outubro.



A ação usará a música como seu instrumento base. O participante terá que enviar uma música autoral, de qualquer estilo, retratando o tema “Unidos pela Erradicação da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”.

Os participantes que ficarem no top 3 ganharão prêmios tecnológicos: o 1º colocado irá ganhar um notebook, o 2º um aparelho celular e o 3º, um tablet. O anúncio dos ganhadores está previsto para o início de dezembro.



Regras para participar

- Ter idade igual ou superior a 12 anos

- Ser residente de São Gonçalo, Itaboraí ou Duque de Caxias(o participante terá que mostrar um comprovante de residência)

- A música deverá ter entre 1 e 5 minutos, e precisará ser enviada em arquivos nos formatos mp3 ou mp4

Processo avaliativo

A banca avaliadora será composta por três profissionais ligados à cultura. Na primeira fase do concurso serão escolhidos 12 pré-finalistas com base em 4 critérios: originalidade, criatividade, adequação ao tema e estética da campanha. Cada etapa valerá 25 pontos para completar os 100 pontos finais. Já na 2ª fase do concurso, o público terá uma participação maior na seleção dos grandes finalistas, visto que o engajamento das pessoas nas redes sociais será o ponto-chave para a escolha dos ganhadores.

Como inscrever?



Para realizar a inscrição no projeto, os interessados deverão preencher o seguinte formulário: https://forms.gle/gZxw2v77HA7RTEvR6





Movimento de Mulheres de São Gonçalo

O MMSG é uma entidade sem fins lucrativos que busca enfrentar diferentes tipos de preconceitos, sejam eles étnico-raciais, gênero, orientação sexual, religiosos e de classe social. Apesar disso, o foco da associação é atender mulheres, crianças, adolescentes e idosas que foram vítimas de violência doméstica e/ou exploração sexual e as oferecer apoio psicossocial e jurídico. Com isso em mente, a organização tem uma equipe interdisciplinar especializada de psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, educadores sociais e advogados, que oferecem atendimento gratuito para atender às diversas demandas que chegam no local.

A coordenadora geral de projetos e gestora do MMSG Maria Chaves convida a todos a participarem do concurso e destaca a relevância das produções para debates sobre a exploração de crianças e adolescentes. "O concurso irá premiar adolescentes, jovens e pessoas adultas que venham a falar dessa temática de uma forma que possa atingir toda a sociedade brasileira através de músicas que possam utilizadas no nosso dia a dia, no nosso trabalho de prevenção e que serão disponibilizadas em nossas plataformas", pontua.

Projeto NEACA

O Núcleo Especial de Atendimento às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência atua em ações envolvendo o acompanhamento especializado interdisciplinar nas áreas de Serviço Social, Psicologia, Jurídica e Pedagógica para pessoas vítimas de violência. O seu objetivo é minimizar os agravos psíquicos, físicos, afetivos e cognitivos apresentados por vítimas expostas às diversas maus-tratos domésticos e/ou sexuais para superação das sequelas decorrentes das violências notificadas.

Atualmente, o Núcleo tem três sedes oficiais: na Rua Rodrigues da Fonseca, em São Gonçalo, na Rua Antônio Pinto, em Itaboraí, e na Rua General Venâncio Flores, na cidade de Duque de Caxias.

Para mais informações sobre a iniciativa, consulte o edital clicando aqui.

