Cine Henfil divulga programação do primeiro final de semana de outubro

O Cine Henfil, tem o prazer de convidar a todos para assistirem, entre os dias 04 e 05 de outubro, uma programação mais que especial! Lembramos que no domingo, dia 06 não acontecerão sessões, por conta das eleições municipais. Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: https://www.cinehenfil.art.br.

Para garantir seu ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar seu assento. Não esqueça de chegar um pouco antes da sessão começar para validar seu ticket.

Confira a programação:

Dia 04/10 (sexta-feira)

19h – Othelo, O Grande - Othelo, O Grande, conta a história de Sebastião Bernardes de Souza Prata, conhecido mundialmente como Grande Otelo. Nascido em 1915 em Uberlândia, em uma família humilde e com origens marcadas pela escravidão, ele construiu uma carreira que desafiou todas as barreiras raciais e sociais do Brasil, Otelo se tornou uma lenda do cinema e do teatro, conquistando o reconhecimento internacional com sua atuação no filme É Tudo Verdade de Orson Welles. De suas raízes humildes, ele emergiu como um dos maiores atores e comediantes do Brasil, estrelando a icônica adaptação cinematográfica de Macunaíma, de Mário de Andrade, e colaborando com renomados cineastas como Joaquim Pedro de Andrade, Werner Herzog, Julio Bressane e Nelson Pereira dos Santos. Sua trajetória é marcada não apenas por sua contribuição ao cinema e teatro, mas também por sua luta constante contra o racismo que o acompanhou por mais de oito décadas, atravessando duas ditaduras e participando de mais de 100 filmes. O filme é uma homenagem à vida e carreira de um homem que não apenas quebrou barreiras, mas também moldou a narrativa do entretenimento brasileiro com coragem e talento incomparáveis. A produção explora a jornada de Otelo desde sua infância difícil até seu impacto duradouro na cultura, celebrando seu legado como um verdadeiro ícone do cenário artístico e social. Classificação 12 anos.

Dia 05/10 (sábado)

15h – Tito e os pássaros - O filme conta a história de um menino que é responsável, junto com seu pai, por achar a cura para uma doença que é contraída após a pessoa tomar um susto. Classificação livre.

17h – Férias Trocadas - Em Férias Trocadas, acompanhamos José Eduardo, mais conhecido como Zé, que ganha uma rifa e consegue uma viagem para toda sua família em Cartagena, na Espanha. Dono de uma escolinha de futebol e pai de uma blogueirinha, Rô, a família parte animada para o exterior, mesmo com a desconfiança de Suellen, a esposa dele. Já outro José Eduardo, conhecido como Edu, é um empresário todo preconceituoso que vai para o mesmo destino que Zé, só que junto com sua esposa Renata e seu filho tiktoker João. Chegando lá, ambos os homens acabam indo para endereços errados e um troca de família com o outro: Zé acaba indo para o resort cinco estrelas de Edu, e Edu acaba indo para a pousada de Zé. Apesar de locais errados, ambas famílias ficam mais próximas e os dois José Eduardo acabam se entendendo no final, mas antes disso enfrentam juntos a missão de conquistarem as suas esposas de volta. Classificação 12 anos.

19h – Não Vamos Sucumbir - Não existe experiência de escola de samba que não seja política. Partindo da preparação para o carnaval 2020, passando por fevereiro de 2021, quando os desfiles de Carnaval estavam suspensos pela pandemia, chegando até a retomada em 2022, o documentário faz um inventario histórico desde o surgimento das escolas de samba até os dias de hoje, mostrando a força cultural, o significado político e social que faz deste evento o maior show do planeta. O filme faz uma viagem nos bastidores das escolas de samba através do olhar de seus mais importantes pensadores e realizadores da atualidade, e traz por esta ótica uma visão sobre o universo político e resiliente destas agremiações, tantas vezes ameaçadas por conjunturas econômica e governamentais. Classificação Livre.