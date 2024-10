Virada no tempo: fim de semana será marcado por céu nublado e chuva; Confira!

Clima ficará mais fresco no final de semana - Foto: OSG

Após dias de calor intenso, as temperaturas irão cair a partir desta quinta-feira (03). Céu nublado e com garoa marcará o fim de semana das eleições municipais de 2024 nos municípios de São Gonçalo e Niterói. Segundo o Climatempo, as temperaturas irão variar entre 19°C e 26°C.

A seguir, confira a previsão para sua cidade:

SÃO GONÇALO

. Quinta-feira (03): Máxima de 25°C e mínima de 22°, a noite será nublada, com possibilidade de garoa



. Sexta-feira (04): Máxima de 22°C e mínima de 20°, céu nublado e com chuva durante todo o dia

. Sábado (05): Com máxima de 24°C, mínima de 20°C e 87% de chance de chuva, o sábado será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado também à tarde e à noite

. Domingo (06): Máxima de 25°C e mínima de 19°, sol com muitas nuvens durante o dia. À noite, o céu ficará nublado, mas não irá chover



NITERÓI



. Quinta-feira (03): Máxima de 26°C e mínima de 22°, o dia será marcado por sol com muitas nuvens e a noite com pancadas de chuva



. Sexta-feira (04): Máxima de 22°C e mínima de 20°, céu fechado com chance de garoa de dia e à noite

. Sábado (05): Com máxima de 24°C, mínima de 20°C, céu ficará com muitas nuvens o dia inteiro. De acordo com o Climatempo, há 85% de chance de chuva

. Domingo (06): Máxima de 25°C e mínima de 19°, sol com algumas nuvens durante o dia. No período noturno, céu terá muitas nuvens, mas sem previsão de chuva