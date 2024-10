Amanhecer é atração de roda de samba em São Gonçalo nesse domingo (6)

O domingo (6) será de muito samba em São Gonçalo. O Grupo Amanhecer é a principal atração da tradicional roda no Espaço Cultural Mesa Redonda, na Rua Basileu Nogueira da Costa, no Campo Novo, a partir das 17h. No show, o grupo vai apresentar grandes sucessos do gênero do passado e do presente, além de receber outros artistas para participações especiais.

As cantoras Colling e Ninna estão entre os nomes que estarão no evento para a tradicional 'canja'. Nos intervalos do show, o DJ Fabynho estará no 'comando' das carrapetas, com o melhor da música eletrônica para divertir e entreter o público.

O Grupo Amanhecer é um dos mais tradicionais da região Leste Fluminense e surgiu em meados da década de 80, em Maria Paula, entre São Gonçalo e Niterói, tendo diferentes formações até os dias atuais. O evento tem apoio cultural de Mário Constutor, Renatinho da Oficina, Sabor do Trigo, Tempero da Sogra e Astro Pizza.

