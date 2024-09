Niterói realiza a primavera dos museus

Niterói recebe entre os dias 24 a 29 de setembro a Primavera dos Museus, com uma programação especialmente pensada para a aproximação dos Museus com a comunidade local, a partir da valorização do patrimônio cultural.

Os eventos ampliam as vivências e propõem construções a partir de um eixo norteador determinado pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). A 18ª edição, de 2024, propõe pensar a acessibilidade, a partir dos muitos encaminhamentos possíveis para o tema. A Fundação de Arte de Niterói promove, articulada a este projeto, uma série de atividades formativas e apresentações artísticas no Museu Janete Costa de Arte Popular e no Solar do Jambeiro. De exposições e oficinas, a programação completa envolve e incentiva a participação de diversos grupos que trabalham ativamente na cultura de Niterói.

Programação:



24/09 - Terça-feira

MESA REDONDA MUSEU PARA TODOS!

Das 10h30 às 11h30, no Museu Janete Costa de Arte Popular. Os participantes da mesa dialogam sobre suas experiências em ações de acessibilidade voltadas para a arte e a cultura.

Convidados: Clara Lobo (Assessora em Arte e Cultura do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba), Ana Cabral (Docente da UFF e Coordenadora do Laboratório de Artes da UFF) e Simone Regina Silva de Melo Capella (Subsecretária Municipal de Acessibilidade).

EXPOSIÇÃO FLORES E FRUTOS

Das 16h às 17h, no Museu Janete Costa de Arte Popular. Em celebração à semana da pessoa com deficiência, a exposição Flores e Frutos do projeto Arte e Vida chega ao Museu Janete Costa de Arte Popular com telas pintadas por assistidos da APAE-Niterói. A mostra acontece de 24 a 29 de setembro em culminância do projeto conduzido por Maria Luiza Pereira Leite iniciado em 2023. A exposição conta com 50 telas pintadas em tinta acrílica pelos 28 alunos-artistas assistidos pela APAE-Niterói. As pinturas são inspiradas em obras de reconhecidos artistas europeus e brasileiros. Cada aluno-artista pôde também expressar suas próprias ideias e preferências em criações originais. Visitação até 29/9 às 17h.

25/09 - Quarta-feira

OFICINA DE AUDIODESCRIÇÃO

Das 11h30 às 13h30, no Museu Janete Costa de Arte Popular. A oficina apresenta um recurso de tecnologia assistiva que permite a inclusão de pessoas com deficiência visual junto ao público de produtos audiovisuais. O recurso consiste na tradução de imagens em palavras. Ministrada por Jessica Valente, museóloga e pós-graduada em LIBRAS.

OFICINA DE SI CONVIDA DANIELE HANEMANN E EMANUELLE ROCHA

Das 14h às 16h30, no Museu Janete Costa de Arte Popular. Oficina em formato de roda interativa que tem a palavra como fio de conexão para o envolvimento afetivo-criativo, como um laboratório público e circular de produção textual e coletiva. Neste encontro, convidaremos Daniele Hanemann, psicóloga,consultora, mãe atípica e atualmente voluntária no Programa de Enriquecimento do Ambiente da Associação Caminho Azul (PEA-ACA) e pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Autismo (NEPA-UFF) e Emanuelle Rocha, fundadora da organização sem fins lucrativos " Casa Atípica" acolhendo famílias atípicas que são assistidas e inseridas em programas de doações, de geração de rendas e etc.

26/09 - Quinta-feira

SARAU NITERÓI ARTE POESIA - EDIÇÃO ESPECIAL MUSEU E DIVERSIDADE

Das 11h às 12h, no Solar do Jambeiro. Sarau que celebra a diversidade nos Museus, Artistas locais se apresentaram e o microfone aberto está garantido.

RODA DE CAPOEIRA DIN DOWN DOWN

Das 14h às 16h30, no Museu Janete Costa de Arte Popular. Roda de Capoeira integrada por pessoas com Síndrome de Down criada pelo Instituto Gingas. A apresentação da roda é um dos resultados do Instituto que investe fortemente em ações de pesquisa e sistematização de seu método como tecnologia social. Responsáveis, pesquisadores e educadores se colocam a somar na busca de transmitir, dentro dos parâmetros da cultura, um método que possa ser replicado com eficácia em outros contextos e espaços. A Lei Ordinária 3872/2024 declara o Din Down Down como Patrimônio Cultural Imaterial de Niterói.

27/09 - Sexta-feira

OFICINA DE AUDIODESCRIÇÃO

Das 11h30 às 13h30, no Museu Janete Costa de Arte Popular. A oficina apresenta um recurso de tecnologia assistiva que permite a inclusão de pessoas com deficiência visual junto ao público de produtos audiovisuais. O recurso consiste na tradução de imagens em palavras.

VISITA GUIADA COMPARTILHADA - MUSEU JANETE COSTA DE ARTE POPULAR E SOLAR DO JAMBEIRO

Das 14h às 15h, no Museu Janete Costa de Arte Popular e no Solar do Jambeiro. O Museu Janete Costa de Arte Popular e o Solar do Jambeiro promovem uma visita a partir de sua história e características artísticas, trazendo à tona o contexto do século XIX.

Visita guiada pelo Museu Janete Costa de Arte Popular | Foto: Divulgação

ESPETÁCULO NOSSA SEMENTE, O CAFEZAL (APAE Rio)



Das 14h às 16h30, no Museu Janete Costa de Arte Popular. A cena teatral conecta o passado e o presente através de uma conversa entre avó e neta, onde as duas viajam nas memórias de Vó Preta, revisitando a história de seus ancestrais africanos que trabalharam nas plantações de café, ensinando o valor das nossas raízes para os mais jovens. Trazendo para os palcos o amor e resistência que celebra a história de seus ancestrais, valorizando sua herança e não se permitindo esquecer sua trajetória marcada por grandes lutas e revoluções. Após a apresentação teatral teremos uma fala de Ubiratan Assis, coordenador Estadual de Arte e Cultura da Federação das APAEs do Estado do RJ.

MUSEUS, REPRESENTAÇÕES E O DIREITO À CIDADE: DA RODA LITERÁRIA DO CAFÉ PARIS A NITERÓI DE HOJE

Das 15h30 às 16h30, no Solar do Jambeiro. O historiador Jordão Pablo de Pão apresenta um percurso da cidade de Niterói a partir da diversidade cultural, do século XIX ao XXI, ressaltando o papel dos grupos culturais nas representações locais.

28/09 - Sábado

SHOW MÚSICAS E LIVROS FANTÁSTICOS

Das 11h às 12h30, no Museu Janete Costa de Arte Popular. Glorinha e Renato apresentam o Projeto Músicas e Livros Fantásticos, que combina música e literatura. São utilizados audiobooks e trilhas sonoras originais com temas que levam a reflexões, aprendizados, descobertas, brincadeiras coletivas, criações coletivas, inclusão social, sustentabilidade, auto estima, acolhimento e unicidade, fortalecendo memórias afetivas. Estender a história escrita para o audiobook amplia horizontes para acessibilidade e inclusão de grupos nada pequeno de pessoas. A cada apresentação, um autor será homenageado e algumas canções serão apresentadas em LIBRAS.

COMPANHIA CORPO EM MOVIMENTO

Das 13h às 13h30 e das 14h às 14h30, no Museu Janete Costa de Arte Popular. A Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos traz sua companhia de dança para uma apresentação especialmente cunhada para o reforço de seu compromisso com o reconhecimento, a valorização e o incentivo à expressão artística de seus associados

29/09 - Domingo

SHOW BANDA DA APAE

Das 11h às 12h30, no Museu Janete Costa de Arte Popular. A Banda da APAE percorre um repertório afetivo, valorizando as trajetórias artísticas do grupo.

OFICINA EXPERIMENTAÇÕES EM PINTURA: CONHECENDO GRANDES MESTRES

Das 14h às 16h30, no Museu Janete Costa de Arte Popular. Trata-se de uma oficina que visa experimentar arte na pintura através da apresentação de obras de grandes mestres. Os participantes estarão de frente aos quadros expostos que servirão de inspiração nesta jornada por meio da pintura. Maria Luiza Pereira Leite é Pedagoga e Psicopedagoga, especialista em Educação Especial-Inclusiva/Deficiência Intelectual e autodidata em Artes. Como voluntária da APAE – Niterói, oferece a oficina de pintura do projeto Arte & Vida, que em seus 20 anos de existência já teve diferentes formatos, sedes e alunos.