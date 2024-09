Filme 'Ainda Estou Aqui' representará o Brasil no Oscar 2025

O filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, foi nomeado pela Academia Brasileira de Cinema como o representando do país para disputar a categoria de Melhor Filme Internacional na edição do Oscar 2025.

Entre os 24 votantes, a decisão foi unanime. O longa entra agora em campanha para ser lembrado pela Academia de Ciências e Artes Cinematográficas de Hollywood. O filme estreia nos cinemas no dia 7 de novembro.

A atriz e diretora Bárbara Paz, presidente da Comissão de Seleção, declarou que o filme tem ótimas chances de colocar o Brasil entre os melhores do mundo, novamente: "Estou orgulhosa de presidir essa comissão, que foi unânime na escolha desse grande filme sobre memória, um retrato emocionante de uma família sob a ditadura militar. É uma obra-prima, sobre o olhar de uma mulher, Eunice Paiva, e com atuações sublimes das duas Fernandas. Esse é um momento histórico para nosso cinema. Não tenho dúvida que esse filme tem grandes chances de colocar o Brasil de novo entre os melhores do mundo. Nós, da indústria do audiovisual brasileiro, merecemos isso.”

O filme, com Fernanda Torres e Selton Mello no elenco, estava na disputa contra outros cinco filmes: "Cidade; Campo", de Juliana Rojas; "Levante", de Lillah Halla; "Motel Destino", de Karim Aïnouz; "Saudade Fez Morada Aqui Dentro", de Haroldo Borges; e "Sem Coração", de Nara Normande e Tião.



A última vez que houve uma indicação do Brasil nesta categoria foi em 1999. "Central do Brasil", dirigido por Walter Salles e tendo Fernanda Montenegro como protagonista, foi o elegido na ocasião.

O longa brasileiro aparece como forte candidato em sites internacionais para Melhor Filme Internacional e ainda concorrente de peso para Melhor Atriz, com Fernanda, e Melhor Roteiro Adaptado. O longa venceu como Melhor Roteiro no Festival de Veneza 2024.

A edição 2025 do Oscar está marcada para o dia 2 de março. Os filmes pré-selecionados em 10 categorias serão revelados no dia 17 de dezembro. O anúncio dos indicados ao principal prêmio do cinema mundial acontece no dia 17 de janeiro.