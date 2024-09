Anitta confirma primeiro desfile na Semana de Moda de Paris

Anitta, através do Instagram, anuncia que fará o primeiro desfile na Semana de Moda de Paris da sua carreira - Foto: Reprodução/Instagram

Anitta, através do Instagram, anuncia que fará o primeiro desfile na Semana de Moda de Paris da sua carreira - Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Anitta apareceu na manhã desta segunda-feira (23), em suas redes sociais, para comunicar sua presença no desfile na Semana da Moda de Paris. Será a primeira vez que a poderosa participará em sua carreira.

Ela tratou de usar o Instagram e deixar todos os fãs já cientes, e claro, animados com a novidade. Anitta subirá às passarelas pela L'Oreal Paris. A cantora não conseguiu esconder a empolgação nos bastidores do evento. Ela também fez questão de chamar os brasileiros para viverem o momento com ela.

Nos seus stories, a cantora confirmou após uma amiga compartilhar a informação sem querer: "Oi, gente! Vocês já viram que a Rafa Uccman deu o spoiler, né?! Eu vou desfilar, queridos, na Paris Fashion Week. Pois é, gente!"

Leia também:

▶ Jovem é encontrado morto em São Pedro da Aldeia

▶ Cabo da Marinha é preso por encomendar drones com granadas para facção criminosa

Anitta ainda aproveitou para dar mais detalhes do evento: "Acontece hoje, 3h30 da tarde no horário de Brasília. Quero todo mundo ligado, gente. Vai ser incrível. Quero ver geral nos comentários fazendo aquele barulho que só a gente sabe fazer. Vejo vocês lá!"