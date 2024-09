Festival de rock gratuito estreia em Niterói

No próximo sábado, 28, acontece a estreia do Nikiti Rock Festival, na Praça da Capoeira, ao lado do Skate Park, no bairro São Francisco, em Niterói, a partir das 16h. Com curadoria artística de Mário Pombo, o festival terá apresentações de setembro a dezembro, com bandas da cidade e convidadas, de abrangência nacional. A primeira edição, dia do Rock Nacional, conta com as bandas Concreto Armado, de músicas autorais, Lougo Mouro, e Ayoa, cover do grupo O Rappa. O festival é realizado pela FAN e tem entrada gratuita em todas as edições.

O festival visa promover os artistas e a cultura de Niterói, além de resgatar a cultura do Rock, tão tradicional na cidade. Nesta edição, a banda Concreto Armado inicia sua apresentação às 16h, com composições autorais como “Errar de novo" e “Livrai-me”; a partir das 17h45, Lougo Mouro sobre ao palco com grandes sucessos do rock nacional. E, para fechar o evento, a banda Ayoa, cover do O Rappa, anima o público com “Pescador de Ilusões”, “Homem Amarelo”, e “Minha Alma”.

“Preparamos um festival especial para fomentar e resgatar a cultura rock da cidade! É uma satisfação enorme poder realizá-lo de forma gratuita em Niterói, apresentando e valorizando diversos artistas locais. Serão diversas apresentações memoráveis, em um local significativo para a cidade e para os amantes do rock!”, disse Mário Pombo, curador artístico do festival.

As apresentações irão até dezembro e sempre acontecerão no segundo e no quarto sábados do mês. Terão, ao longo das edições, o “Dia do Rock Internacional”, “Dia internacional dos anos 90”, “Dia do Skate” e outros.

Informações sobre o evento:

Data: 28 de setembro, sábado

Horário: 16h às 21h

Local: Praça da Capoeira, ao lado do Skate Park - São Francisco, Niterói

Classificação livre

Realização: Fundação de Artes de Niterói – FAN

Programação:

28/09 - Dia do Rock Nacional

16:00 às 17:30 Concreto Armado (autoral)

17:45 às 19:15 Lougo Mouro (all)

19:30 às 21:00 Ayoa (O Rappa)