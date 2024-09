Confira a programação do último dia de Rock in Rio

P

Para fechar com chave de ouro, o último dia de apresentações no Rock in Rio contará com nomes de peso, tanto nacionais quanto internacionais, neste domingo (22). Os principais artistas que animarão o público serão Shawn Mendes, Ne-Yo, Akon e Luísa Sonza.

O Palco Sunset receberá Mariah Carey, Ney Matogrosso e Olodum Baiana. Além disso, também será o local escolhido para a homenagem a Alcione, feita pelos cantores Diogo Nogueira e Péricles.

Confira a lista de programação:



Palco Mundo

16h40 – Luísa Sonza

19h – Ne-Yo

21h20 – Akon

0h – Shawn Mendes

Palco Sunset

15h30 – Homenagem a Alcione com Orquestra Sinfônica Brasileira, Diogo Nogueira, Mart’nália, Majur, Péricles, Maria Rita e Alcione

17h50 – Olodumbaiana

20h10 – Ney Matogrosso

22h45 – Mariah Carey

Palco New Dance Order

22h – Dubdogz

23h30 – Jetlag

1h – Bhaskar

2h30 – Kaskade

Palco Espaço Favela

16h – Luiz Otávio

19h – Livinho

21h – Belo

Palco Global Village

15h30 – Lia de Itamaracá

17h30 – Almério e Martins

19h15 – Angélique Kidjo

Palco Supernova

15h – LZ da França

17h – Gabriel Froede

18h30 – Zaynara

20h30 – DJ Topo