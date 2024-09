Risos obrigatórios vs. alegria natural: O que Niterói tem a ensinar ao Japão?

Recentemente, a cidade de Yamagata, localizada no norte do Japão, decretou uma lei obrigando as pessoas a rirem pelo menos uma vez por dia. Tal decisão foi tomada após um estudo realizado pela revista científica Journal of Epidemiology afirmar os benefícios do riso para a saúde. Com isso, perguntamos aos moradores de Niterói se eles acham que uma lei como essa seria necessária na famosa cidade sorriso e o que os fazem sorrir.

A aposentada Marisa Alves, de 69 anos, conta que saiu de Araruama há 40 anos para trabalhar em Niterói e acabou se encantando pela simpatia da população. "São pessoas que a gente começa logo a bater papo, na fila de supermercado, dentro de um ônibus, vários lugares. Você vê as pessoas assim, bem simpáticas", afirma.

Cidade possui o maior índice de desenvolvimento humano do estado | Foto: Layla Mussi

Para além da simpatia dos moradores, a Cidade Sorriso é famosa por sua qualidade de vida, tendo o melhor Índice de Desenvolvimento Humano(IDH) do estado e o sétimo melhor do país no ranking geral, segundo dados do Atlas BR.

Rir é o melhor remédio?



De acordo com estudos publicados no European Heart Journal, em 2010, pessoas felizes tem 13% menos chances de falecerem por doenças cardíacas. Além disso, o ato do riso proporciona alívio emocional, por conta da liberação de substâncias químicas como endorfina e serotonina, e reduz riscos de outras enfermidades - como AVC, infarto e hipertensão.

A autônoma Adriana Ribeiro, de 48 anos, que trabalha com vendas na Cidade Sorriso há 7 anos, afirma que o seu trabalho atual a traz muita alegria e é o motivo que a faz sorrir - principalmente pelo contato com a natureza e com seus clientes. "Com o ar livre e a população, minha experiência está sendo muito boa durante esses 7 anos que estou trabalhando aqui", pontua.

Adriana trabalha na cidade há 7 anos | Foto: Layla Mussi

A felicidade conforme a cultura

Para a comerciante, uma lei como a aplicada no Japão não seria necessária no Brasil, visto que o povo brasileiro já é conhecido por ser mais cativante e sorridente. Dessa forma, as diferenças culturais, comportamentais e histórias de cada um influenciam os motivos por trás dos sorrisos do cotidiano.



Tendo isso em vista, a especialista em felicidade pela Universidade de Berkeley, Chrystina Barros, confirma que hábitos culturais interferem no conceito de felicidade, mesmo ela sendo um sentimento pessoal. "É muito importante a gente destacar que a felicidade é uma sensação, uma leitura de vida individual, mas como vivemos em comunidade, precisamos dessa comunidade. Então, se a gente vive em uma cultura de grande valorização de conquistas do trabalho, do emprego, sem dúvida nenhuma isso vai fazer parte do desejo e da sensação de realização das pessoas mais do que outros lugares que tem outros estilos de vida", destacou.

O motivo por trás de um sorriso



Para Amadeu de Matos, de 68 anos, o sinônimo de felicidade é ver as pessoas satisfeitas com os seus produtos. "O que me faz sorrir é ver vocês assim na minha barraca, felizes. É o melhor sorriso que tem", revelou.

Amadeu vende pastéis no Campo de São Bento | Foto: Layla Mussi

Apesar dos sorrisos não curarem todas as dores da vida, eles ajudam a manter de pé a esperança para um futuro melhor. Na realidade, para além de bens materiais, sorrir é buscar a felicidade e fé no outro e em si. A junção disso tudo faz a fama do brasileiro, mais precisamente do niteroiense, de ser uma 'gente' que ri mesmo diante das adversidades.

